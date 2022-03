Aprovechar el momento para asentarse en un equipo que parecía vedado al fondo de armario. Tomar la oportunidad que los problemas de lesiones y sanciones del Lugo han concedido a los futbolistas que apenas habían contado hasta las últimas jornadas. La segunda unidad del conjunto rojiblanco ha ido ganando enteros en los últimos partidos para demostrar que tiene futuro para Rubén Albés. Futbolistas como Sebas Moyano, Alberto Rodríguez, Carlos Pita o Iriome son ejemplos de jugadores que han dado un paso adelante en una plantilla que contaba con un once casi fijo.

"Los equipos son plantillas. No solo son once jugadores. Los que se entrenan en el día a día mejoran a los que están jugando y se sacrifican día a día para tener minutos. El colectivo está por encima y cuando entra un jugador no hay pérdida de rendimiento, incluso en algunos casos una mejora. Tenemos que ver lo bueno que tenemos. Los jugadores que entran tienen cosas diferentes y buenas", dijo el técnico Rubén Albés.

La lesión de Juan Antonio Ros le abrió la puerta a un Alberto Rodríguez que ha jugado casi todos sus minutos a partir de este febrero. 240 de los 257 minutos los ha disputado en los últimos dos meses, incluidas sus dos titularidades, ante la Real Sociedad B y en casa frente al Oviedo. Rodríguez aporta fortaleza aérea, colocación contundencia y sencillez a la hora de buscar la salida de balón.

Sebas Moyano saltó al césped en nueve duelos del Lugo. Ocho fueron en 2022 con un buen rendimiento –un gol y una asistencia en dos de sus cuatro titularidades– y permite al equipo desborde por calidad y regate, llegada desde segunda línea y rendimiento en todo el frente de ataque.

Pita ha suplido con creces la ausencia por lesión de Xavi Torres en el complicado puesto de tercer defensa y primer pivote en las últimas fechas e incluso anotó un gol ante el Amorebieta.

El último en incorporarse a la nómina de jugadores del Lugo con un buen rendimiento fue Iriome. El veterano extremo dejó atrás sus lesiones para formar en la izquierda ante el Oviedo. No partía de inicio desde que lo hiciera en La Rosaleda ante el Málaga el 23 de octubre y demostró su capacidad para llegar por fuera y ayudar en tareas defensivas a su lateral.