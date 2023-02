Sebas Moyano: "Lo último que tenemos que hacer es venirnos abajo"

Sebas Moyano, extremo del Lugo, reconoció, tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador del pasado mes de enero, que "la situación es complicada", pero que el equipo nunca debe "bajar los brazos" y centrarse en el trabajo diario y en mejorar su juego para poder salir de la zona de descenso.

"La situación es complicada, pero lo último que tenemos que hacer es venirnos abajo. Tenemos que sacar energía de donde sea. Estamos entrenando bien, aunque al final es cierto que los resultados no llegan y no nos da lo que estamos haciendo. Tenemos que entrenar mucho más, ser más efectivos y no bajar nunca los brazos", valoró el jugador.

Sobre su rendimiento personal y el premio al jugador del mes de enero, Moyano afirmó que: "Estoy agradecido a la gente por haberme votado. Es verdad que ni yo ni el equipo hemos conseguido hacer gol, pero al final el trabajo también se valora. Ojalá me hubieran dado este premio por haber aportado al equipo también goles".

Sobre su rol de falso nueve, aseguró que: "Es una posición en la que me encuentro cómodo. Me desenvuelvo bien por dentro y desde la llegada del míster he logrado entrar más en juego y estar más cómodo en una posición que me gusta. Pero yo estoy a disposición del míster en la posición que sea".

Para Moyano el Lugo debe mejorar su pegada arriba para hacer más goles. "Arriba no estamos generando los goles que necesitamos. Es verdad que no hemos tenido acierto. Tenemos que trabajar mucho más y ser más efectivos con las ocasiones que hagamos arriba. Afinando más en los entrenamientos y en los partidos espero que lleguen los goles", declaró.

El futbolista andaluz vivió una situación similar cuando era canterano del Córdoba, que logró remontar hasta 11 puntos con la zona de salvación para lograr la permanencia en la temporada 2017-2018. "Es una situación parecida. Estábamos en una situación límite como esta. Estaba en los entrenamientos y lo que hacíamos era dar el máximo, estar unidos y nunca bajar los brazos. Al final, si te lo propones, estando unidos, lo puedes conseguir".

Sebas habló sobre su próximo rival, el imparable Levante. "Lleva mucho partidos sin perder y es un equipo muy sólido. Como todos los equipos tiene sus virtudes y sus defectos y trataremos de atacar sus defectos. Intentaremos estar muy concentrados ofensiva y defensivamente".

Por último, analizó a los dos últimos jugadores en incorporarse al equipo, Gui Guedes y Marko Scepovc. "Guedes es un centrocampista que avanza mucho y es muy potente y Scepovic es un delantero que ha marcado goles donde ha estado. Espero que nos ayuden y aporten mucho. Son gente que viene a sumar y ayudarnos para conseguir el objetivo".