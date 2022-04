Nunca perder la fe. Siempre mantenerse de pie, sean cuales sean las barreras que aparezcan. El éxito no ha sido un camino limpio de maleza para Sebas Moyano. El jugador cordobés ha tenido que caer y levantarse varias veces para alcanzar su sueño de jugar en el fútbol profesional. Ahora lo hace con el Lugo con la fuerza de una mentalidad positiva y una mezcla de talento, desequilibrio e imaginación.

¿Qué objetivo se marca el equipo dentro del vestuario? Porque la permanencia está hecha…

Lo primordial es sellar cuanto antes la permanencia y, a partir de ahí, empezar a buscar subir puestos en la tabla e intentar quedar lo más arriba posible.

¿Y el de Sebas Moyano?

Quiero ayudar al equipo, aportar los minutos que sean y poco a poco sumar experiencia. Pero, sobre todo, quiero aprender de este gran equipo.

Marcó usted un gol Maradoniano en El Toralín, solo le faltó otro con la mano…

(Ríe) Es verdad que tuve la suerte de hacer un gol bonito, aunque no sirvió para nada. Nosotros nos centramos en cada partido, en dar lo máximo y esperemos que los próximos goles puedan dar puntos.

¿Cómo se hace para anotar un gol de ese calibre? ¿Por intuición o de forma consciente?

(Ríe). Bueno, el otro día robé el balón en el medio del campo y vi que estaban solo los dos centrales. Uno estaba con Carrillo y solo me quedaba el central derecho. Fui a por él, a buscarlo, y en cuanto pisé el área ya no lo pensé y me salió el primer recorte y luego, cuando me salió el otro central, lo recorté también y pude hacer un gol bonito. Pero no son cosas que piense, sino que salen solas. Tuve la suerte de poder hacer gol.

Ha hecho otros goles y jugadas de talento e imaginación, ¿Es marca de la casa?

Quizás sí. No soy un extremo de potencia y arrancar, sino que soy pequeñito y busco salir rápido en los primeros metros. Al final son situaciones en las que salgo haciendo algún tipo de regate y algún caño. Intento en espacios pequeños sacar ventaja y, a partir de ahí, buscar algún compañero y asociarme. Hasta ahora las cosas están saliendo bien tanto en lo personal como en lo colectivo. Esperemos poder alargar la buena dinámica.

Se le vieron buenas maneras de mediapunta cuando jugó ahí…

Sí. En categorías inferiores y en el Córdoba, cuando empecé, jugué en esa posición de mediapunta. Me encuentro cómodo en ese puesto, me gusta jugar ahí. Me gusta mucho recibir en esa zona de tres cuartos. Al final, con el tiempo, me tiraron a banda. En cualquiera de las posiciones de ataque, tanto en izquierda, derecha o por dentro me siento muy a gusto. Estoy para ayudar sea en la posición que sea.

Lleva tres goles. Ya ha igualado su mejor marca, aunque esta es en Segunda División y las otras veces, en el Córdoba B y el Ebro, fueron en Segunda B. ¿Está en uno de sus mejores momentos?

Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. El mejor en lo deportivo. Creo que hay que aprovecharlo y seguir alargando la dinámica. Estos años atrás no hice muchos goles, pero hora estoy más acertado de cara a puerta y espero que pueda seguir esa racha.

Y eso que le costó 444 días debutar con el Lugo desde su fichaje en verano del 2020. Fue un parto difícil…

Sí, sí. Fue difícil. El año pasado, por circunstancias, no pude disputar ningún partido con el Lugo y este año empecé mal por la lesión, pero ahora me encuentro bien y es un placer jugar con los compañeros, disfruto mucho.

Unos días antes de su debut como titular en el Lugo, Albés declaró antes del partido que jugaría "Sebas y diez más". ¿Ese nivel de confianza del entrenador da más fuerzas o un poco de vértigo?

Estoy muy agradecido al míster. Aquella semana habló conmigo para que estuviera tranquilo porque confiaba mucho en mí. Yo siempre trato de devolver la confianza en el campo. Le estoy muy agradecido a todos en el Lugo y lucho cada día por devolverle al club todo lo que me ha dado.

Desde aquel partido ante el Huesca lo juega casi todo, ¿Qué ha pasado para esta transformación de Sebas Moyano?

Estoy muy contento de formar parte de la plantilla del Lugo en Segunda División. Lo que me motiva cada día es estar en Segunda División, en una plantilla profesional. Cada día trabajaba para estar preparado para cuando me tocara la oportunidad y eso ha sido lo que me ha permitido estar al nivel cuando me ha tocado salir. Este es un grupo maravilloso, somos una familia y cuando me tocó jugar en Huesca traté de estar al nivel. Tuve la suerte de poder jugar más partidos.

¿El mejor Sebas Moyano está por ver?

Espero que sí. Cuando coja más experiencia en la categoría y tenga más partidos espero que me pueda desenvolver mejor. Espero que quede mucho por enseñar y que podamos disfrutarlo en Lugo.

¿Le costó en los primeros partidos?

Me adapté rápido, porque el equipo me acogió muy bien desde que llegué. Me encuentro muy bien con mis compañeros y eso me permite no tener miedo a fallar. Al final todo el mundo te arropa y te apoya en este equipo y eso es fundamental para que pudiera entrar a jugar de titular en Segunda y no notara el cambio. Todos te ayudan y te apoyan y así es mucho más fácil.

¿Los partidos que juegue hasta el final de temporada permitirán que Sebas Moyano sea un puntal en la derecha la próxima temporada?

Trabajo para ello, para mejorar cada día. Esperemos que cuando sellemos la permanencia podamos disfrutar mucho más, que sigamos trabajando y dar en cada partido el máximo, porque eso es prestigio para el Lugo y la plantilla. Espero que el año que viene pueda tener el mismo nivel o mejor y pueda aportar más al equipo.

Este vestuario siempre le otorgó su apoyo y es uno de los jugadores más queridos, ¿Hay más vaciles o más cariño puertas para adentro en el Lugo?

Este vestuario es un placer. El mejor que me he encontrado en mi vida. Pita, Iriome, Seoane… Son gente que ya ha forjado un buen ambiente dentro del Lugo. Nada más llegar notas que hay buen rollo, que hay vaciles y cachondeo… Es un grupo que quedará siempre en mi recuerdo porque son gente maravillosa, tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores.

¿Qué le da Sebas Moyano a sus compañeros para que todos siempre tengan palabras cariñosas para usted?

Son superbuenas personas. Yo siempre estoy con ellos de cachondeo y buen ambiente. Ellos, desde que estuve lesionado, me han tratado muy bien, me han apoyado muchísimo, me han transmitido su cariño y por eso siempre trato de devolverles todo eso en el campo. En el día a día siempre intento tratarlos como ellos me tratan a mí durante todo el año.

¿Qué jugador es el más próximo a usted?

Con los que más trato tengo son Juanpe, Chris Ramos, Señé, Óscar (Whalley)… Pero al final somos todos una piña. Cada uno de nosotros podemos tener más relación con otros, pero todos estamos en contacto cada día. Somos una familia y estamos muy unidos.

Sebas Moyano posa en O Ceao. XESÚS PONTE

Estar al lado de veteranos como Pita, Seoane, Iriome, Xavi Torres o Campabadal, ¿Permite aprender más a nivel personal o futbolístico?

Como profesionales tienen una trayectoria más que conocida, pero como personas son gente maravillosa y eso es lo primordial para aprender: que en lo personal son gente extraordinaria. Profesionalmente no tengo que decir nada porque son increíbles. Cada día aprendo de ellos.

¿El vestuario fue un apoyo en los momentos complicados este año?

Sí. El apoyo es constante. La base de que hayamos hecho este buen año es el vestuario. Todo el equipo estamos a una y eso ha sido fundamental.

¿Cada gol y cada partido van por sus seres queridos que ya no están?

Cada gol va para mi padre, que recientemente nos dejó. Eso es un aliciente más para dar lo máximo de mí cada partido. Espero que desde ahí arriba esté contento de mí.

Con 24 años, su vida profesional ha estado llena de obstáculos. El Córdoba le dificultó su llegada al primer equipo, su fichaje por el Lugo, la cesión al Ebro, la lesión… Llegó incluso a decir en una entrevista que no sabía si valdría para el fútbol…

Desde que empecé en Córdoba todo fueron trabas. También tuve la mala suerte de las lesiones, pero ahora me centro en el presente, en el que estoy atravesando un buen momento. Tuve momentos en los que pensaba que no valdría para el fútbol, pero ahora las cosas están saliendo bien, estoy teniendo continuidad y me centro solo en el presente.

¿Le ha curtido tener que pasar por todo eso?

Al final la base de cambio de pensamiento era eso. Antes estaba centrado en lo negativo, en que todo lo malo me pasaba a mí. Ahora lo veo de otra manera, de forma positiva. Aprovechando que estoy en un equipo profesional disfruto cada día de mis compañeros, lo he focalizado de esa manera y me han salido resultados buenos. Espero seguir manteniendo la mentalidad positiva para siempre.

Tanto ruido mediático en sus inicios por aquel problema con sus derechos como garantía de pago para una escultura de Dalí, ¿Perjudicó su evolución?

Al final aquello fueron cosas que el club (el Córdoba) había negociado con el fondo de inversión que tenía mis derechos y hubo ahí un malentendido y no llegaron a un acuerdo. Eso me lastró un poco. Yo era joven, no le daba mucha importancia, son cosas que pasan. El fútbol es negocio también y me centro solo en el deporte, porque es muy bonito lo que estamos atravesando también.

Fue internacional sub-17 con España en una selección con jugadores como Angeliño, Mayoral, Meré, Villalibre, Pol Liorola, Jesús Vallejo, Maffeo, Ontiveros… ¿Aquella experiencia le enriqueció o le generó más presión?

Recuerdo perfectamente aquella llamada. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida, ya que el año anterior estaba jugando en tierra en mi pueblo. Que en un año te llame la selección española fue increíble. Fue algo único compartir vestuario con gente del Real Madrid o del Barcelona, gente como esa, que ahora tienen un nivel muy bueno. Representar a tu país es una de las cosas más bonitas del fútbol.

Vaya salto, de la tierra a la selección juvenil en un año…

Estaba en mi pueblo jugando y me llamó el Córdoba en cadetes. Al año siguiente ya empecé la pretemporada en el primer equipo y luego me llamó la selección. Choca un poco que en un año pasara de la tierra a ser internacional. Fue algo que siempre recordaré y me hace rememorar de dónde vengo.

¿Da envidia sana ver que jugadores como Angeliño, Lirola o Mayoral están en clubes importantes de Europa? ¿Podría emularlos algún día?

Cuando uno se dedica al fútbol desde chiquito con lo que sueña es con debutar en Primera División y asentarse. Trabajo día a día para ello, para llegar lo más arriba posible y espero poder jugar algún día en Primera División.

¿Celebró mucho el ascenso del Córdoba a Primera RFEF?

Estoy muy contento por ello. Es una ciudad y una afición que se merece, como mínimo, estar en Segunda División. Les deseo lo mejor y que pronto puedan volver al fútbol profesional.

¿Estar en El Arcángel en Segunda con la camiseta del Lugo sería una buena tarde?

Sí, claro que sí. Ojalá pudiera jugar en El Arcángel con la camiseta del Lugo. Ojalá pueda visitar mi tierra en Segunda División, aunque sea con otros colores.

¿Se puede encontrar el sitio adecuado a mil kilómetros de su casa?

Lugo es un sitio supercómodo para estar. Te ayuda mucho a crecer. Para nosotros, en mi caso o en el de Juanpe y Chris (Ramos), que somos del sur, estamos muy a gusto y muy contentos porque hay un ambiente increíble. Aunque el tiempo sea diferente al del sur estamos muy bien y muy contentos de estar aquí.

¿Su adaptación fue difícil a una ciudad más pequeña que Córdoba, el clima, la gente…?

Cuando llegué de Córdoba es verdad que te dicen que el tiempo es diferente, que cambia mucho del sur al norte, pero desde que llegamos mi novia y yo estamos muy a gusto. Aunque estés lejos de casa nos sentimos muy bien.

¿Rubén Albés puede ser tan importante como lo fue un ex del Lugo como Curro Torres, el primero que apostó por usted de verdad en Segunda División?

Estoy muy agradecido a Rubén (Albés) por su confianza y por haberme dado la opción de disputar minutos aquí en Lugo. Siempre le estaré agradecido, igual que a Curro Torres, que fue el que me dio la oportunidad en Córdoba de debutar en el primer equipo.

¿Se parecen los dos en el trato al jugador?

Sí. Curro (Torres), al haber estado en un vestuario sabe hablar con los jugadores y nos trataba muy bien. A Rubén (Albés) lo pude conocer en lo personal y es una persona fantástica, sabe tratarnos muy bien y, aunque es joven y tiene una trayectoria corta, sabe muchísimo y es muy inteligente.

¿Curro Torres enseñaba más por haber estado en la élite?

El haber competido al máximo nivel te da un plus a nivel de entrenar. Tenía muchos conocimientos que el fútbol te da. Es muy buen entrenador y siempre le desearé lo mejor.

¿Qué estadio le ha gustado más de los que has probado en Segunda División y cuál es el en que más cómodo ha estado en su carrera deportiva?

El más bonito diría el de la Real Sociedad o el del Spórting. Son campos que impresionan, que son muy bonitos y en los que hay mucho ambiente de fútbol. El más cómodo, el Ángel Carro.

¿En qué estadio le gustaría jugar?

En cualquiera de los grandes. El Bernabéu o el Camp Nou. Sería muy bonito jugar ahí y ojalá llegue la oportunidad de poder jugar en campos como esos.