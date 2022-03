Sebas Moyano, el 'Tres en uno' rojiblanco

Rubén Albés ha enriquecido un arsenal ofensivo que se había quedado sin una de sus principales armas, Gerard Valentín. La irrupción de Sebas Moyano no solo aporta una alternativa válida en el ataque rojiblanco, sino que su polivalencia ofrece al técnico vigués la oportunidad de contar con un jugador que se puede mover cerca del área rival en tres sitios e incluso cambiar el sistema sin realizar sustituciones de jugadores.

Ante el Alcorcón, Moyano jugó en todo el frente de ataque. Comenzó situado en la izquierda, a pierna cambiada. Como había hecho con éxito ante la UD Las Palmas —donde el 0-1 fue obra suya con un buen disparo al primer palo— el jugador cordobés trató de desequilibrar partiendo desde el costado y llegando hacia posiciones más centradas.

Albés decidió cambiarlo de lado para dar a Chris Ramos su posición predilecta: el extremo izquierdo. También cumplió en la derecha Moyano, aunque sin el brillo que tuvo en el Estadio de Gran Canaria.

"He jugado tanto en la derecha como en la izquierda y me encuentro cómodo en los dos perfiles porque me gusta también meterme hacia dentro. En la derecha puedo centrar más cómodo porque es mi pierna natural. Me encuentro bien en las dos posiciones y estoy a disposición de lo que el míster necesite", valoró Moyano.

Pero donde mostró mejores maneras fue en el tramo final, cuando el Lugo ya había introducido a Jaume Cuéllar e Iriome. Con esos dos futbolistas ocupando los costados, Sebas Moyano pasó a jugar por detrás de Carrillo, como mediapunta en un 4-2-3-1. En esa posición mostró capacidad para crear peligro o finalizar con un pase o un disparo.

"Me encuentro cómodo en cualquiera de las dos bandas y he jugado de mediapunta muchas veces. Yo estoy a disposición del equipo y el entrenador en cualquier puesto y para cualquier tarea. Estoy agradecido por los minutos que me ha dado, por el trabajo que realizamos", observó el cordobés.

Ante el Almería este sábado (18.15 horas) se podrá observar si la navaja suiza del Lugo sigue impulsando su juego.