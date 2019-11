Sebas Moyano llegará en junio al Lugo en una operación con el Córdoba CF

El Lugo contará con el extremo diestro del Córdoba Sebas Moyano para junio de 2020, tal y como confirmó Tino Saqués en Radio Marca Córdoba. La llegada del futbolista de 22 años se produce como parte de una operación de un préstamo de 250.000 euros que el club lucense hizo al conjunto andaluz al final del verano para que los califales pudieran competir en el Grupo IV de Segunda B.

"En su día me llamó Jesús León, al que le quedaban 48 horas para hacer los pagos correspondientes y poder salir a competir, y me pidió ayuda. Yo, en un ejercicio de responsabilidad y poniéndome en la situación en la que podía estar el Córdoba, la ciudad y su afición decidí, desde el CD Lugo, hacer un préstamo de 250.000 euros", dijo Saqués.

Según se desprende de las palabras del presidente lucense, el club prestó ese montante sin intereses a cambio de los derechos de Moyano y de la posterior devolución de la cantidad. "Dentro de ese préstamo no es que haya unos intereses. Lo que me movió a hacer el préstamo fue la situación en la que estaba el Córdoba y, como ya veníamos siguiendo a Sebas Moyano desde hacía dos años y no estaba teniendo mucho protagonismo en el club, llegamos a un acuerdo de que el Lugo hacía el préstamo de 250.000 euros, que ya lleva dos meses vencido, y Sebas vendría al final de esta temporada", declaró.

Saqués indicó que, "si las circunstancias se dan", Moyano podría llegar al Lugo "en el mercado de invierno", aunque "lo más factible" es que sea "a final de temporada". "Hay un precio simbólico de traspaso y nada más", ratificó.

Lo que parece complicado será la recuperación de los 250.000 euros, ya que "el préstamo está vencido" y solo quedaría la denuncia en los juzgados. "Se nos fueron dando muchas largas y no se nos dio nunca solución. A ver si se puede resolver", valoró el presidente del Lugo.