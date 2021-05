Un sarriano que quiere ser pionero de snooker

ALLÍ NO HUELE a Wild Turkey o a Four Roses mezclado con la tiza del Balabushka de Vincent Lauria o Felson El Rápido. Allí, donde Juan Pedro Durán Gussy quiere entrar, no hay restos de tabaco y rock and roll de gramola. A donde aspira a llegar este sarriano de talento incuestionable huele a té Twinings y a scotch entre cámaras de televisión y bookies de lujo. Porque el snooker es casi una religión en Gran Bretaña, una categoría del billar afectado por el brexit del monopolio isleño, ya que sus jugadores dominan el circuito profesional. Ahí quiere llegar Durán, a donde ningún español llegó nunca en este deporte.

Gussy cuenta con la vitola de pionero. El de Sarria será el primer español en participar en la Q School, el torneo cuyo premio gordo es poder entrar entre los elegidos del snooker. En Sheffield (Reino Unido), entre mañana y el 13 de mayo, habrá 14 plazas para entrar en el circuito profesional y que la bandera de Sarria luzca entre la élite.

"Me encuentro muy motivado y con muchas ganas de empezar", declara Juan Pedro, quien se enfrenta a su mayor reto como jugador de snooker. "La Q School la disputa todo el que pretende acceder al circuito profesional, incluidos los que descienden del mismo este año. Así que el nivel es máximo. Es, con diferencia, mi mayor reto hasta la fecha dentro del billar", valor Gussy, quien revela que: "yo relativamente llevo muy poquito en el snooker y es la primera vez que voy a participar".

El de Sarria lleva varios días en Sheffield con el objetivo de adaptarse lo mejor posible al entorno y a la mesa, una cuestión fundamental. "Es muy importante, sobre todo por las mesas en las que se disputa el evento, a las que uno necesita adaptarse. Este aspecto será un buen aprendizaje para poder adaptar, a mi regreso, mi mesa de entrenamiento y ponerla a punto lo más parecido que pueda a la mesa profesional. Si hiciéramos una comparación con el fútbol, sería como estar entrenando todo el año en un barrizal y cuando tienes que competir hacerlo en un césped como el del Real Madrid, por ejemplo".

Juan Pedro Durán partirá con la ilusión de lograr una de las catorce plazas, un objetivo que él y su equipo se han marcado en un plazo de tres años. "Espero entrar en el circuito en el plazo que el equipo se ha planteado de tres años y espero mantenerme en él. A nivel económico las cifras de los primeros del ránking son muy altas, pero como en todo, los últimos del ranking no destacan por sus ganancias económicas".

En caso de lograrlo será el primer español en formar parte del circuito profesional, lo que significaría un hito en la historia del deporte español por la importancia que el snooker tiene en el mundo del billar. "Sería muy relevante para el deporte español, ya que el snooker es el deporte más visto en nuestro país por el canal Eurosport. Cuento con un proyecto a tres años sólido, integrado por un equipo de personas fantástico, que nada más acaba de empezar hace pocos meses", observa Gussy.

DEPORTE MUY SEGUIDO. El snooker es uno de los principales deportes en el mundo anglosajón, incluso cuenta con academias de prestigio para perfeccionar su desempeño. "Es uno de los deportes más importantes para el Reino Unido, ya que lo consideran como suyo. Cuenta con mucha tradición en el país. Al igual que en España los niños en edad escolar practican fútbol o baloncesto, allí también tienen la posibilidad de ir a academias especializadas en snooker, lo que hace que la tradición siga viva y haya mucha afición".

"Esta es la modalidad principal dentro de las del billar por su complejidad, dificultad y por su repercusión mediática y la de sus estrellas. Al igual que hay muchos deportes de raqueta como bádminton, tenis de mesa, squash o pádel pero el circuito profesional de tenis se lleva la palma, en el billar ocurre lo mismo, el circuito profesional de snooker es el rey".

Esta modalidad del billar requiere mucha preparación por su complejidad a la hora de jugarlo. "El snooker requiere de muchas horas de entrenamiento técnico encima de la mesa. El tamaño grande de la mesa, sumado al tamaño pequeño de las bolas con las que se juega y de las troneras o agujeros de las mesas, hacen que esta modalidad requiera de muchísimas horas de entrenamiento para ver mejorías. Luego está la preparación mental para la alta competición, que es imprescindible y también requiere muchas sesiones tanto en la mesa como fuera de ella con los coach. Y, por último, hay que dedicar parte de tu rutina diaria a la forma física. Así que desde hace unos meses, mi día a día es algo así", destaca Juan Pedro Durán.

El sarriano espera que todas esas horas de preparación y su amor incondicional por el snooker le permitan lograr el billete a la primera y dar la campanada en el Yorkshire.

Un equipo de lujo detrás de un jugador de presente brillante

Juan Pedro Durán no está solo en el día a día ni lo estará tampoco en Sheffield. El sarriano cuenta con un equipo de lujo encabezado por el psicológo del Celta y ex del Lugo Joaquín Dosil y del especialista en rendimiento mental Rubén Domínguez y del expreparador físico del Río Breogán José Manuel Miragaya.



"Ademas de Joaquín Dosil y Rubén Dominguez, que trabajan en el aspecto mental, cuento con la colaboración de un gran preparador físico como es José Manuel Miragaya. Este aspecto también es muy importante, ya que una buena preparación física adaptada a este deporte también resulta imprescindible ya que los enfrentamientos de snooker son largos y se requiere una forma física especializada", considera Durán.



Prestigio desde Sarria

Optar a ser una de las grandes referencias del billar en España y competir con los mejores en Europa llega tras una gran trayectoriade muchos años.



Juan Pedro Durán fue el único español en la Copa del Mundo de Chinese 8 ball, disciplina en la que en 2019 alcanzó la sexta plaza del ránking europeo.



Además, el sarriano, que lleva jugando al billar al más alto nivel en España desde hace casi dos décadas, con medallas en Campeonatos de España, Gallegos y competiciones de prestigio para ser una de las grandes referencias de esta disciplina Juan Pedro Durán. deportiva.