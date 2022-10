La Sarriana pierde el liderato

La Sarriana cedió el liderato en favor del Betanzos después de no pasar del empate sin goles este domingo en el primer derbi lucense de la temporada, ante el Portomarín de Fernando Sánchez. El equipo que dirige Edu Rodríguez, que acabó expulsado con doble amarilla, no encontró la tecla para superar a un aguerrido Portomarín, que ofreció una imagen muy competitiva en el campo de A Ribela y arrancó su primer punto del curso.

Hasta tres cambios en el descanso introdujo el técnico local, muy descontento con el rendimiento de sus jugadores en el primer tiempo. Y es que la Sarriana lideraba con autoridad la categoría, con tres victorias en tres jornadas, pero este domingo el apagón fue tal que n siquiera en la segunda parte pudieron materializar sus ocasiones. Una mala tarde que condenó al equipo de Edu Rodríguez a perder la primera plaza de la clasificación, ahora en propiedad de un Betanzos que ganó este domingo por la mínima al Ribadeo (1-0).

RESIDENCIA-MUGARDOS

El Residencia encarriló este domingo su primera victoria de la temporada gracias a un temprano gol de Longarela en la primera jugada del partido y pese a que el Mugardos igualó el encuentro tan solo cinco minutos después. El intenso inicio del partido no desconcentró en ningún momento al equipo lucense, que mantuvo su buen rendimiento a lo largo de los 90 minutos.

Tuvo que esperar, eso sí, al tiempo de descuento para convertir su dominio en tres puntos. Hospido, puntual a su cita, batió a David Gómez para desatar la alegría en A Cheda y dar a su equipo un triunfo que le permite tomar algo de aire en la clasificación antes de visitar la próxima semana el campo del Unión.

BETANZOS-RIBADEO

El Ribadeo, que venía de lograr su primer triunfo de la temporada en la pasada jornada al Sigüeiro (3-1), se mantiene en la zona media de la clasificación después de caer derrotado este domingo por la mínima ante un Betanzos (1-0) que solo consiguió perforar la meta de Diego Dos Santos a través de un remate de Juan Lado en el minuto 20 de la primera parte.

Los de Dani Moirón trataron de reaccionar en el segundo tiempo, y aunque se volcaron sobre la portería local, no tuvieron el acierto necesario para obtener rédito en su visita al estadio García Hermanos-Betanzos. El equipo mariñano recibe en la próxima jornada a la Sarriana en un nuevo derbi lucense de la Preferente Galicia.

BOIRO-LEMOS

Un gol de Bermo en las postrimerías del partido acabó con la resistencia del Lemos este domingo en el campo de fútbol da Barraña, en Boiro. El equipo monfortino aguantó casi los 90 minutos con 0-0 en el marcador, e incluso disfrutó de varias oportunidades para ponerse por delante, pero una ocasión aislada del cuadro local le condenó a su tercera derrota del curso. El Lemos necesita reaccionar en A Pinguela la próxima jornada ante el As Pontes si no quiere verse hundido en la tabla.