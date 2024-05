La Sarriana se mide con el Gran Peña en la vuelta del play off de ascenso

Un paso más hacia una cima en la que la Sarriana lleva instalada desde hace un año. Una zancada más para mantenerse en el camino del crecimiento constante. Si el curso pasado logró alcanzar a Tercera RFEF por primera vez, el play off de ascenso a Segunda RFEF fue el logro de esta temporada.

En el primer cruce se mide ante el Gran Peña, al que debe ganar este domingo en Barreiro (12.00 horas, TVG2) tras el 0-0 de la ida en A Ribela. En caso de acabar de nuevo en empate, el mejor puesto en la liga regular de los vigueses le dará el pase.

Buscará otra heroicidad el grupo dirigido por Jorge Cuesta. Su ambición hace que el conjunto blanco no se frene y que intente seguir en la pelea por disputar una categoría superior. De eliminar al cuadro vigués tendrá que superar otras dos rondas, la última, ante un equipo de categoría nacional.

Este domingo 26/05 as 12:00h tes unha cita no Municipal Barreiro!!. Volta das semifinais do Play-off de ascenso. Gran Peña FC vs. SD Sarriana!!



Lembrade que, está habilitado un bus para o desprazamento a Vigo!! Reserva a tus praza nos telefonos 636972333 - 607954079 - 676442331. pic.twitter.com/YkrfcuwDkd