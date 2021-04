NO AY QUIEN PARE a la Sarriana, que pasó como un ciclón por A Pinguela, reforzando su liderato en el grupo C de la Preferente Norte con un convincente triunfo ante el Lemos (1-3). Los jugadores de Charli mostraron, además, una gran capacidad de reacción para virar un marcador adverso de 1-0 en el segundo tiempo y siguen siendo el único equipo invicto en el grupo C de la Preferente Norte. A la estela de la Sarriana está el Residencia, que sobrepasa al Lemos en la clasificación después de su triunfo en Ribadeo (1-2) y se presenta como un serio aspirante a terminar entre los dos primeros para jugar por el ascenso. La jornada se completó con el segundo triunfo en la temporada del Santaballés, que remontó ante el Foz (2-1) tras empezar por detrás.

Buena parte del interés de la jornada estaba puesto en A Pinguela, donde el Lemos comenzó mejor y llegó al descanso con ventaja gracias a un tanto de Torres en el ecuador del primer tiempo.

El técnico visitante introdujo algunas modificaciones tras el descanso y le dieron resultado, sobre todo a raíz del empate, conseguido por Omar, a los 5 minutos de la reanudación, que le dio mucha vida a su equipo. A falta de 10 minutos, los sarrianos encontraron el premio a su insistencia con un tanto de Javicho y Jacobo sentenció en el tiempo de descuento.

RIBADEO-RESIDENCIA (1-2). El Residencia tomó el Pepe Barrera en un partido con alternativas hasta el primer tanto, que llegó en un robo de Alvarito que definió el propio jugador. Un cambio de sistema de los visitantes varió la tónica del partido, que en la primera mitad fue nivelado, con buenos minutos iniciales de los visitantes y notable respuesta local en el tramo final.

En el segundo tiempo comenzó mejor el Ribadeo, pero las modificaciones y el tanto de Alvarito permitieron al Residencia acomodarse y mandar, ampliando la renta con un golazo de Dani Renda. El Ribadeo nunca se rindió, pero solo pudo encontrar el gol en el tiempo de descuento, cuando ya estaba el partido prácticamente decidido.

SANTABALLÉS-FOZ (2-1). El Santaballés accede a la cuarta plaza tras imponerse al Foz en un duelo intenso y nivelado. El primer tiempo apenas dejó ocasiones, aunque Kiko evitó que los locales se fueran por delante en dos mano a mano de Castrín.

El segundo tiempo se animó desde los primeros minutos tras el gol inicial del Foz, que llegó en un penalti transformado por Diego Chao tras una contra llevada por David Ben.

La respuesta del conjunto chairego fue inmediata y contundente, aunque también con algo de fortuna, ya que Rivera introdujo el balón en su propia portería tras un lanzamiento de esquina.

El Santaballés no se conformó y subió las líneas buscando el segundo gol, aunque el Foz también amenazaba a la contra. A falta de un cuarto de hora llegó el tanto que desniveló el marcador, otra vez en un córner, con un remate limpio del central Julio Camba.