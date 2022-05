PREFERENTE. La Sarriana aguanta el tirón

La Sarriana recuperó la senda de la victoria este domingo ante el Dubra (1-0) gracias a un solitario gol de Brais Prieto en una segunda parte de un duelo marcada por la igualdad entre los dos equipos. El equipo de Edu Rodríguez mantiene el liderato del Grupo C Norte de la fase de ascenso igualado con un Paiosaco que no pasó del empate en su visita al campo del Galicia de Mugardos.

LEMOS. El Atlético Arteixo goleó al Lemos (0-3) en A Pinguela gracias a un gran segundo tiempo del equipo coruñés, que aprovechó sus ocasiones tras el descanso. Pablo Ramos, Diego Vela y David Bandera hicieron los goles en el segundo tiempo ante un equipo monfortino que pese a que dispuso de varias ocasiones claras, sobre todo en la primera mitad, no consiguió perforar la meta defendida por José Hevia. Este resultado mantiene al Lemos en la quinta plaza del grupo de ascenso, con un punto menos que el Betanzos y uno más que el Sigüeiro.

RIBADEO. El Ribadeo mantiene la segunda plaza del grupo D-1 de la permanencia gracias a un gran segundo tiempo ante un Estudiantil que llegó al descanso con ventaja en el marcador. Pese al gol inicial de Diego Núñez, el cuadro local logró ponerse por delante inmediatamente después, pero la reanudación favoreció a los mariñanos con los goles de Iván, Cris y Xairo. El Estudiantil maquilló el marcador en el tiempo de descuento, pero sin opciones de optar al empate.

FOZ. El Foz sigue en puestos de descenso en el grupo D-2 de permanencia después de caer derrotado ayer ante el líder, el Laracha, por un claro 2-0. El equipo mariñano lo intentó, pero el gol de Parafita justo antes del descanso le hizo mucho daño. Gaye, muy cerca del final, cerró el resultado con el segundo y definitivo gol.

ATLÉTICO ESCAIRÓN. El Atlético Escairón sigue contando sus partidos en la fase de permanencia por derrotas y ayer sumó la quinta en seis jornadas ante el Boiro (2-0). Javi adelantó al equipo local en el primer tiempo y Blanco, a falta de 20 minutos para el final del encuentro, logró el definitivo 2-0. El equipo lucense sigue instalado en la última posición, a seis puntos de distancia del penúltimo, un Santaballés que descansó en la jornada de ayer y que se medirá precisamente al Escairón en la próxima jornada.