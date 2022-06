Sara Folgueira: "Quiero dejar las expectativas a un lado y disfrutar del volei"

Sara Folgueira regresa al club de su vida para volver a disfrutar del voleibol y aplicar la experiencia ganada siete años después. La lucense es la guinda del pastel de un proyecto que ilusiona.

¿Volver a casa era un objetivo que tenía pensado realizar tan pronto en su carrera?

La verdad es que todos los años que he estado fuera mi idea era volver a Lugo para retirarme, es lo que siempre he dicho, no me planteaba la opción de fichar y seguir mejorando y aprendiendo en casa, pero el hecho de que en estos últimos años el club haya cogido peso e importancia en la Liga, cómo trabajan, los fichajes que hacen, los entrenadores que hay, ha hecho que tuviera muy claro que quería volver a casa. Son siete años fuera, y tener aquí todas las comodidades, familia, amigos, es un conjunto que puede hacer que vuelva la Sara que era cuando jugaba aquí.

Decía que su reto era volver para retirarse. La situación ha cambiado mucho y el Emevé ha crecido mucho en estos años.

Me hacía mucha ilusión. Cuando llegué, en estos dos meses que llevo aquí, he bajado al pabellón a entrenar y la gente se alegra de verme y eso quieras que no me transmite todo el cariño que me tienen. Son siete años fuera pero se nota que me recuerdan y yo a ellos. Sí, el hecho de estar con mi familia es un plus que en otro lado no voy a tener. Aquí lo tengo todo, un buen equipo, buenos entrenadores, un club sólido, mi familia, mi casa, mis amigos… echaba de menos la comodidad de Lugo y tenerlo todo a mi disposición. Fuera hay más inconvenientes e incógnitas a lo largo de una temporada, y aquí creo que puedo tenerlo todo bastante controlado y recuperar mi mejor versión.

Se fue a Bélgica, dos años con Pascual Saurín, entonces entrenador de la selección absoluta. ¿Qué sacó de todo aquello? Fichó por el Charleroi para evolucionar como jugadora en una liga muy potente.

Sí, fue un antes y un después. Un golpe de realidad. En Lugo estaba cómoda, pero al irte fuera la gente te ve como un fichaje… trabajar con Pascual fue muy grato, es un gran entrenador y aprendí muchísimo. De la vida y de todo. Irte fuera a otro país con 18 años fue un antes y un después. Me sirvió para ver muchas jugadoras, muchos tipos de entrenadores, todo lo que necesitaba mejorar, lo que no... y ver el voleibol de fuera porque jugamos competiciones europeas, hacíamos amistosos con equipos de Francia… era otro mundo. Un aprendizaje muy importante que intenté aplicar en los siguientes años.

¿Qué tal fue su adaptación? ¿Se manejó con el idioma?

Desde el principio nos pusieron a las españolas una profesora de francés. Nos movíamos con el inglés pero Charleroi es una ciudad pequeña y no hablan mucho inglés. El francés se me dio bien, no tenía ni idea y lo hablo más o menos. El segundo año ya hablaba en francés con mis compañeras. Es uno de los puntos positivos que saqué, llevarme otro idioma porque no me costó en su momento.

Llegó como opuesto y jugó de receptora.

Fue solo ese año con Pascual. Fue un poco falsa receptora. Ese año teníamos una jugadora lituana que principalmente era receptora. Ese año empecé a atacar mejor por 4 e hicimos un cambio raro, en las posiciones que ella podía recibir a veces lo hacía ella y a veces yo. Receptora… nunca lo he sido, como mucho central, quizá en cadetes…pero toda mi vida he sido opuesta. Fue algo temporal y porque lo necesitaba el equipo, pero no he vuelto ni me he planteado jugar como receptora.

Vuelve a España y pasa tres años en Gran Canaria. ¿Cómo evoluciona en esa etapa?

Sobre todo convivir con jugadoras con más experiencia. Pasé tres años allí con muchos cambios de fichajes, de jugadoras y de entrenadores. Tuvimos muchos cambios de entrenador en esos años, pero sí noté poder aprender de mis compañeras. He estado con brasileñas, cubanas…gente experimentada que ha jugado mundiales y me llevo mucho de eso. También el hecho de irme conociendo como jugadora en estos últimos años, todo lo que necesito para estar bien, lo que me viene mejor para rendir y lo que me viene peor.

¿Qué es lo que le viene mejor y peor?

Mentalmente me he conocido mucho. Soy una jugadora que necesita tenerlo todo controlado. Venirme a Lugo me va a ayudar mucho, soy muy emocional y sensible, me afectan las cosas mucho para bien y para mal. Son cosas que he aprendido por el camino, madurar emocionalmente desde el punto de vista deportivo, controlar mi mente, los miedos e inseguridades que todos tenemos…trabajar con eso. Sé que el aspecto físico es algo importantísimo…antes no se le daba tanta importancia porque creía con mi talento y trabajo era suficiente. Cuando sales fuera y convives con otras jugadoras, las de 35 años que llevan toda su vida en el volei, son las que más horas dedican y más horas extra trabajan y todo eso lo he incorporado a mi rutina, a mi forma de vivir el deporte. Son aspectos que creo que puedo tener controlados que van a hacer que siga mejorando.

En lo deportivo, ¿con qué se queda de esa etapa en el Gran Canaria?

El segundo año hice una primera vuelta muy buena. Han sido años irregulares con muchos cambios de entrenador, temporadas con tres entrenadores. Aprendí a sobrellevar esos vaivenes que pueden surgir.

¿Dónde ha ofrecido su mejor versión?

Creo que esa primera vuelta en Canarias, pero si me quedo con un año es la primera temporada en Menorca.

He madurado emocionalmente, controlo mi mente, los miedos y las inseguridades que todos tenemos

Tres años en Gran Canaria y cambia de aires en dirección Menorca. ¿Ese primer año fue el mejor de su carrera?

Sí, en el que yo por lo menos he notado esa confianza plena en mí misma, en mis compañeras, en controlar el juego y que el juego no te controle a ti. Volver a disfrutar como una enana del volei. De Menorca solo puedo decir cosas increíbles del club, de mis compañeras. Creo que fue uno de los años que más gente me llevo a nivel de amistades, de compañeras. Aprendí mucho. Cuando llega una etapa ciertos entrenadores no te pueden enseñar grandes cosas, llega un momento que casi lo sabes todo, técnicamente y demás, pero en estos años he aprendido de mis compañeras con Maira Westergaard y con Iva Pejkovic, que han sido mis mayores entrenadoras, porque vives con ellas el día a día y ves lo que una profesional hace. Ha sido eso y también recuperar confianza que había perdido por el camino. Dos años muy positivos, pero me quedo con el primero sin duda. Fue especial, ganamos la Supercopa y tuve un papel importante.

Recuperó la confianza que había perdido. Cuando fichó por el Charleroi lo hizo como la gran estrella de la cantera del Emevé. ¿Notó la presión?

Sí. Lo he analizado mucho estos años y es algo que no me gusta, y no me gusta verlo en otras deportistas muy jóvenes que tienen cualidades y condiciones. En España no sé si pasa en todos los deportes, pero vemos a alguien que puede llegar y le colocamos esa presión. Yo no la notaba en aquel momento, pero sí cuando fui a Bélgica, y la noté presión conmigo misma porque soy muy exigente, y presión por no defraudar a la gente. Cuando te dicen que puedes jugar en tal país, que tienes condiciones… tú misma te pones presión y sí es algo que me ha pesado. En una carrera deportiva hay mil altibajos, y en los momentos bajos sí noté que decepcionaba las expectativas que la gente tenía sobre mí. Ahora tengo 25 años, he pasado por todas las situaciones posibles todos estos años y los momentos me han hecho ver que juego para mí. Por eso quiero venir a Lugo y dar lo mejor de mí, que la gente disfrute de mí como cuando era juvenil. Lugo ha sido de los sitios en los que menos presión he sentido. Aquí disfrutaba del voleibol sin presión, solo me preocupaba de jugar. Quiero eso, quiero dejar las expectativas a un lado y disfrutar del volei. Si sale bien sale bien, y si no, es lo que hemos vivido.

Es una Sara Folgueira mucho más madura, con más confianza y más fuerte mentalmente.

La Sara que se fue era una niña y ahora soy una mujer. Lo he pensado mucho y nada tiene que ver a nivel de actitud, personalidad… también que la gente te diga que eres muy buena hace que te lo creas por muy humilde que quieras ser. Y hay una parte de ti que se lo cree. Cuando estaba en Lugo era pequeña y quizá pequé de creérmelo en algún momento. Ahora sé lo que soy, lo que puedo dar, mis capacidades y mis defectos. Soy más humilde y eso me hace ser más útil para el grupo.

Ha sido internacional con España. ¿Qué le aportó esa experiencia?

Saco lo mismo, un golpe de realidad, ver lo duro que es ser deportista profesional. En la selección he vivido los momentos de mayor exigencia de entrenamientos, los más duros, a nivel de horas, de responsabilidad… es una experiencia única. Lo que vives en la selección no es comparable a nada. El hecho de estar ahí, compartir equipo con esas jugadoras…solo estar cerca ya aprendes. Es algo brutal. Ves la parte más dedicada y profesional. Te levantas con el volei en la cabeza y te vas a dormir igual. Es 24-7. Es un objetivo, quiero recuperar mi mejor versión y demostrar que puedo estar ahí y que tengo el nivel suficiente.

Vuelve a Lugo. Supongo que ha seguido las últimas temporadas. ¿Qué le parece el proyecto?

He estado siguiendo al equipo, sobre todo estos últimos años. Jose Valle fue mi entrenador, he sentido un vínculo especial por el club, a pesar de haber sido rival. Respecto al año que viene veo un gran equipo. Me gusta mucho la combinación de gente joven con mucho talento y gente con experiencia. Es la combinación perfecta. El club, la directiva, todos los que rodean al equipo aportan muchísimo y permiten que solo te centres en entrenar y en jugar. El resto está solucionado por los demás. Es algo muy importante. Creo que lo vamos a llevar muy bien, conozco a prácticamente todas las compañeras, sé que son trabajadoras e implicadas y sé que habrá un buen grupo y un buen equipo en el sentido de la unión, que es importantísimo. Por la parte del entrenador lo he conocido en estos meses y veo que transmite mucha confianza y seguridad, es un tío trabajador. Tenemos todo para hacer una gran temporada.