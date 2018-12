Sara Álvarez: "Vuelvo a competir con el objetivo de ir a los Juegos"

La yudoca lucense Sara Álvarez regresó a la competición, tras cuatro años y medio de ausencia, con la ambición de seguir escalando peldaños en su laureada carrera. "Mi gran objetivo es acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Tengo la ilusión de estrenarme en esta competición", manifestó tras lograr la medalla de oro en el Nacional, disputado en Cáceres, dentro de la categoría de más de 78 kilos. Fue un espectacular regreso a la gran competición tras una retirada que parecía definitiva.

Tras este triunfo, Sara Álvarez retoma su gira mundial, en la que participará en varios Grand Prix y Grand Slam. La próxima competición a la que acudirá será el Grand Prix de Israel, que se desarrollará en Tel Aviv. Será su segunda experiencia internacional de la temporada, tras su participación en el de Uzbekistán el mes pasado. "No tuve suerte. Me tocó en la primera ronda la tercera del ráking mundial y vencedora del premio en mi categoría, Irina Kiocheska, y no tuve opciones de pasar a la repesca", La deportista rusa, campeona mundial y europea, es la bestia negra de la yudoca lucense, que se lesionó de gravedad hace nueve años en un combate que disputó contra ella.

La integrante del Yudo Lugo se propone "hacer un buen papel en la gira mundial esta temporada, que me servirá de rodaje para tratar de estar entre las mejores en la siguiente y acumular todos los puntos posibles para hacer realidad mi ilusión de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio".

Álvarez, de 27 años, regresó a la competición esta temporada, después de un largo periodo alejado de la élite, y tras superar en dos ocasiones una grave lesión de rodilla que casi le cuesta su carrera deportiva. Su trayectoria esta temporada fue de menos a más. "Llevaba mucho tiempo sin competir, y eso se nota. Comencé la temporada nerviosa, cometía más errores, pero ahora estoy más tranquila y centrada", explica. Tras un año de intentos entrenamientos ya se siente al mismo nivel de antes, que le llevó a ser campeona de Europa en la franja de más de 78 kilos. "Tuve que trabajar mucho, pues es complicado recuperar la forma, pero si te gusta, lo haces encantada", recalca.

TERCER ORO. El oro conseguido este fin de semana es el tercer título nacional para Sara Álvarez. El anterior, lo consiguió la temporada en la que abandonó la competición. También cuenta en su palmarés una medalla de plata y otra de bronce.

La yudoca lucense superó a cuatro rivales y logró la máxima puntuación en todos los combates. El más difícil fue el de la final, que le enfrentó a la madrileña Evadne Huecas. "La rival es una chica de mi edad, muy curtida en la competición y muy lista. En combates tan igualados no puedes cometer fallos. Mantener la concentración es decisivo", comentó.

Durante su ausencia de la alta competición, Sara Álvarez no dejó de todo el judo. Dio clase un un gimnasio y en colegios, además de seguir ligada a la federación. También practicó lanzamiento de peso y aprovechó ese parón para finalizar sus estudios de diseño gráfico. Este triunfo en el Nacional le permite "ganar confianza" ante los próximos retos internacionales y su sueño olímpico.