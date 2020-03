La yudoca Sara Álvarez afirma que tras el confinamiento regresará "más fuerte"

Al final las cosas cayeron por su propio peso. Era imposible, en la precaria situación actual en el mundo a causa de la pandemia del coronavirus, que los Juegos Olímpicos de Tokio se pudieron celebrarse en el verano de 2020. Pero, a rey muerto, rey puesto: de Tokio 2020 a Tokio 2021. La yudoca lucense Sara Álvarez, campeona de España, ni se inmuta. Su objetivo es el mismo. Ahora o en el futuro. "Yo llevo años trabajando para esto y da igual un año más o un año menos. Ahora mismo no me planteo no seguir. Mi idea y mi objetivo es el mismo, sea ahora o dentro de un año". Más claro agua. Las metas deportivas de Sara Álvarez Folgueira (Lugo, 14-11-1990) son las mismas de siempre: competir en los siguientes Juegos Olímpicos, eso sí con la seguridad de que se celebrarán en el año 2021.

La deportista lucense, de todos modos, reconoce que el cambio de las fechas olímpicas ha supuesto un trastorno, aunque mantener las primeras habrían sido un perjuicio aún mayor. "Lo veo normal (la nueva fecha para la cita en Tokio). Ahora mismo no te puedes entrenar en buenas condiciones, desde luego en España y otros países no se puede. Quizá habrá otros donde sí se pueda. Si fuese así, nosotros competiríamos en desventaja después de todas estas semanas parados. Hicimos una preparación muy específica que hubo que parar, pero en cuanto podamos trabajar lo haremos. En cierto modo nos viene bien este parón, casi a título personal, porque llevaba mucho trabajo acumulado. No me viene mal del todo. Y, eso sí, en cuanto vuelva la normalidad volveré a coger la rutina. Creo que me va a venir bien parar volver más fuerte", explica la yudoca.

Álvarez, que obviamente se entrena en casa, con las estrecheces normales en esta situación, tiene claro lo primero que hará en cuanto termine el estado de alarma declarado por el Gobierno y la normalidad vuelva para todos. "En cuanto empiece volveré a mi rutina habitual, diaria, entrenar yudo con normalidad y luchar por los objetivos", comenta la deportista.

Hago algo de deporte por la mañana, luego hago algo de diseñar, porque estudio diseño gráfico

Es conocido que la epidemia generada por el coronavirus se empezó a propagar desde China, concretamente en la ciudad de Wuhan. Sara Álvarez, que viajó «a principios de diciembre» a China para competir, en su lucha por clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, reconoce que la crisis actual ni siquiera había tenido su génesis. "Estuve a principios de diciembre y no se notaba nada. Estuve en Quingdao y la verdad es que la gente hacía entonces una vida normal. En ningún momento escuché nada sobre esto. Ahora ya ves que, casi de repente, ha llegado hasta aquí", reconoce la deportista lucense, que lleva más de un mes sin entrenamientos normales y, mucho menos, con competición. "La última vez que competí fue a finales de febrero en Alemania. Entonces aún estábamos todos juntos. Recuerdo que ya entonces no vinieron los deportistas chinos, pero excepto ellos y los coreanos todos los demás deportistas del mundo competimos. Ahora, pues todos tenemos una gran incertidumbre y, claro, tienes el miedo al contagio. La semana siguiente, cuando teníamos que irnos a competir a Marruecos, empezó la cosa de que si íbamos a ir, si no...", dice la yudoca lucense.

Así las cosas, de momento, el día a día es el confinamiento para evitar que se propague más la epidemia. La incertidumbre hace que le das mucho a la cabeza, reconoce Sara Álvarez. "Lo que hago ahora mismo es hacer un poco de rutina, hacerlo lo más tranquila posible e intentar que no tengas tiempos muertos porque entonces es cuando te puedes agobiar un tanto, le das mucho a la cabeza. Por eso te digo que mi idea es seguir la rutina que ya tenía antes. Hago algo de deporte por la mañana, luego hago algo de diseñar, porque estudio diseño gráfico. Hago algún trabajo porque hay gente que me lo pidió. Son cosas que no podía hacer antes y que ahora sí", concluye la campeona de España de yudo.

«Una sigue dando caña»

Desde la distancia, Sara Álvarez intenta que sus alumnos en el Judo Lugo y en los dos colegios en los que es entrenadora no pierdan la forma. "Les envío entrenamientos todas las semanas y que ellos me digan lo que hacen para tener un cierto seguimiento a su trabajo, a veces por vídeos. Como te digo, sigo dando caña", explica la yudoca.

WhastApp

"Estamos en contacto sobre todo por whatsapp. Tenemos grupos y así hablamos todos un poco. También tenemos un grupo con los padres, les paso fichas que pueden hacer los niños. Tratas de enviar alguna clase para que lo puedan hacer en casa con sus familiares. Lo importante es que no se desvinculen", añade la profesora Álvarez.

«A mí me tocaba ir de viaje a Marruecos»

La crisis en que ha encadenado la pandemia no lo esperaba nadie, como reconoce la deportista. 2A ver, al principio parece que no. Empezó (el coronavirus) por China, Corea y el resto. Personalmente, cuando empezó el estado de alarma en España me tocaba ir de viaje para competir en Marruecos, Rusia... Empezamos a saber que había ya casos en España, en Italia no podía viajar ya nadie, el país estaba bloqueado, y ya ves, la cosa viene hacia aquí y ves que también puede pasar".