Saqués toma la palabra

Dieciocho días después del descenso del Lugo a la Primera RFEF, el presidente de la entidad rojiblanca, Tino Saqués, comparece este viernes (10.30 horas, Ángel Carro) para hacer balance de una temporada aciaga para el club. Además, el mandatario tocará más temas como el proyecto para la próxima campaña en la tercera categoría del fútbol nacional, la situación económica o la reforma en el estadio Ángel Carro.

Una de las principales cuestiones que preocupan al entorno rojiblanco será qué tipo de proyecto tendrá el equipo para la próxima campaña, si se buscará pelear por el ascenso o bien si actuará con más cautela primando lo económico sobre lo deportivo.

El actual técnico del Lugo, Íñigo Vélez, desveló en las últimas semanas que el Lugo intentará un retorno a la Segunda División por la vía rápida, lo que supondría un nivel de inversión alto para tratar de situarse entre los cinco mejores del grupo de Primera RFEF al que sea asignado.

En relación con este aspecto, el presidente del club lucense podría informar sobre el dinero que recibirá del fondo de indemnización por descenso (en torno a 1.250.000 euros) y cerca de dos millones del coste de inscripción que le es devuelto a los clubes una vez pierden la categoría.

El estado de las cuentas será otro punto importante en la comparecencia de Tino Saqués. Las pérdidas de las últimas temporadas —en torno a los 1,6 millones solo la pasada campaña— han creado una profunda preocupación en la afición lucense sobre la viabilidad y el estado real del equipo en materia económica.

La venta de Chris Ramos, junto con el préstamo procedente del CVC y cómo se gastará estarán encima de la mesa de la comparecencia del mandatario rojiblanco.

Otro de los puntos de interés será el estado de las instalaciones que el club tiene cedidas para su uso. La posible reforma del Ángel Carro será un tema a tratar, ya que el club inició negociaciones con la Xunta de Galicia para mejorar el estado del campo. El techado de la grada de General y la construcción de una grada Sur fija en sustitución de la portátil actual son viejas demandas de los usuarios del estadio do Miño.

La posible construcción de la Academia del Lugo, largamente prometida y todavía no comenzada, tendrá hueco también en la comparecencia de Tino Saqués. La viabilidad de construir la instalación en un momento de carestía económica como la actual y en un futuro sin apenas ingresos por televisión pone en jaque la posibilidad de que la ciudad deportiva se pueda llevar a cabo. La opción de que sea fuera de Lugo cobra enteros ante el bloqueo de las negociaciones con el Concello para ubicarla en San Fiz y la dificultad que pueda ser en As Gándaras por la escasez de suelo no industrial.

Íñigo Vélez, al que más se le resiste ganar

El Lugo lleva 18 jornadas sin ganar, nueve de ellas con Íñigo Vélez en el banquillo, el técnico al que más se le ha resistido conseguir la primera victoria en el conjunto gallego en Segunda División.



Tres balas pendientes

El preparador vasco ha logrado cinco empates y ha caído en cuatro partidos como técnico del Lugo, al que ya cogió en descenso y con una situación muy complicada a principios de marzo. A Vélez le quedan tres partidos, ante el Granada, el Huesca y el Burgos, para estrenar esta temporada su casillero de victorias.



De los técnicos que estuvieron un mínimo de nueve partidos en el banquillo rojiblanco, al vasco es al que más se le está resistiendo lograr el primer triunfo.



El Granada, con ausencias

El Granada prepara el partido de este sábado (18.30 horas) en Los Cármenes ante el Lugo, en el que está obligado a ganar para seguir en la pelea por el ascenso directo, con cinco bajas entre jugadores lesionados y sancionados. El técnico no pudo contar en el entrenamiento con el portero Raúl Fernández, el defensa Raúl Torrente, el medio ofensivo Rubén Rochina y el delantero Jorge Molina, todos lesionados.