Saqués: "Tenemos ya una parcela en Outeiro para la Academia"

El presidente del CD Lugo, Tino Saqués, confirmó este viernes en rueda de prensa que el club dispone ya de una parcela en Outeiro de Rei para desarrollar una futura ciudad deportiva en la que, entre otras cosas, acogerá las pretemporadas de clubes extranjeros del norte de Europa. "Acabamos de hacernos con esa parcela, de 195.000 metros cuadrados. Ya está a nombre del club y a partir de ahora podemos desarrollar un proyecto que arrancará por fases, siendo la primera de ellas la que teníamos planteada en los terrenos de San Fiz, aunque todavía queda mucho por hacer".

Según Saqués, esta Academia o Ciudad Deportiva estará formada por siete campos de fútbol, en los que, además de recibir a equipos extranjeros en verano, se proyecta un "mini campo" para que el juvenil, el filial y el equipo femenino disputen allí sus partidos. "Tenemos algo más de cinco millones del fondo CVC y una gran parte de esa cuantía se destinarán a las obras de la primera fase de la Academia", confirmó el presidente.

Fue el gran anuncio de un Tino Saqués que hizo balance de la temporada que está a punto de finalizar y que ha supuesto la pérdida de categoría del Lugo. En ese sentido, el dirigente apuesta por un ascenso por la vía rápida y apoyó su intención asegurando que con la ayuda por el descenso (1.250.000 euros) y el valor de la plaza en Segunda (1.200.000) se puede crear un proyecto deportivo ilusionante que tenga como reto ascender lo antes posible. "Si no conseguimos ascender en la primera temporada, el presupuesto en las siguientes sería menor. Tenemos que pelearlo el primer año y para eso queremos poner toda la carne en el asador. Pero sabemos que es complicado, no hay nada más que ver al Deportivo, que lleva tres años intentándolo".

Preguntado por el divorcio con la afición, Saqués quiso ser comprensivo y comentó que "cuando las cosas no salen bien, la gente suele estar desencantada". En este sentido, añadió que "la afición nos da mucho, baja al estadio y nos anima, y nosotros también les tenemos que dar". Sin embargo, dejó caer la existencia de un "movimiento anti Tino" desde que tomó las riendas del club. "Que la gente esté desencantada es normal, pero lo que no es normal es que antes de llegar al club ya te tiren piedras. Llevábamos once años en segunda, ocho de ellos bajo mi mandato. Eso hay que valorarlo", expresó el presidente.

Sobre las malas actitudes de algunos jugadores con los aficionados rojiblancos (casos como el de Xavi Torres o Avilés), el máximo accionista del Lugo reconoció que fueron "conductas no deseadas, a veces las cosas se te van de las manos, pero no podemos actuar de esa manera. Nos debemos a la institución y no podemos manchar su nombre. Hablamos con Xavi Torres, pidió disculpas y de parte del club hemos tomado medidas correctoras para que esto no vuelva a suceder".

Preguntado por la posible venta del club, algo que en la presentación de Joan Carrillo dejó sobre la mesa y negó dos meses después, Saqués confirmó que ha tenido "ofertas" y que si alguien quiere ser inversor en el Lugo "debe presentar un proyecto a desarrollar, si algún día dejo de ser accionista y dejo entrar a un inversor, tengo que tener muy claro qué proyecto va a llevar a cabo, que hará crecer al club y multiplicar lo que somos ahora. Si eso no llega, Tino Saqués no abandona el barco".

Saqués también aseguró que se "arrepiente de muchos errores" y aunque no quiso "focalizar" en una persona en concreto, "hay decisiones que no funcionaron, hay un sinfín de cosas que nos llevan al descenso, muchas cosas mal hechas, decisiones no acertadas y yo soy el máximo responsable de todo ello".

Además, el presidente del Lugo confirmó que el club tendrá un presupuesto de unos "seis millones de euros" la próxima temporada y que la plantilla tendrá un valor de unos "dos millones y medio de euros, quizá algo más".

Sobre la posible remodelación del estadio, se limitó a mencionar el convenio con la Xunta para llevarlo a cabo y que "evidentemente se hará por fases, empezando por la grada del fondo sur". A este respecto, explicó que las obras dependerán del grupo en el que quede encuadrado el Lugo en Primera RFEF. "Si vamos a jugar contra equipos que traigan muchos aficionados al campo, esperaremos un año para hacer las obras en el fondo sur. Si podemos generar recursos, lo haremos".

Además, confirmó que la temporada actual se cierra "con números netamente positivos" y que, de cara al próximo año, el club quiere desarrollar un "plan de expansión de desarrollo social" en el que invitan a todos los actores de la sociedad (instituciones, partidos políticos, centros educativos, universitarios, periodistas, aficionados, peñistas, asociaciones benéficas, etc) "a participar en un proyecto integrador para generar una corriente positiva que nos ayude a convertir al club en el gran referente social y deportivo de la provincia".

"Non é unha noticia satisfactoria nin agradable para a cidade de Lugo"

La alcaldesa Lara Méndez aseguró que "respeta" la decisión del presidente del CD Lugo, Tino Saqués, de optar por el vecino municipio de Outeiro de Rei para construir la ciudad deportiva del club, pero reconoce que "non é unha noticia satisfactoria nin agradable para a cidade de Lugo".

Lara Méndez considera que este paso "obedece a unha decisión persoal, a un criterio empresarial e a unha oportunidade económica".

La regidora local rechazó que el anuncio de Tino Saqués este viernes guarde relación con el inicio de la campaña electoral.

"Unha entidade como o CD Lugo non está en campaña nin atende a estas datas, outra cousa é quen queira facer uso desta noticia en época electoral", precisó Lara Méndez.