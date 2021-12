Saqués: "Será un mercado tranquilo en canto a saídas e chegadas"

El presidente del Lugo, Tino Saqués, aseguró durante la junta ordinaria de accionistas del CD Lugo celebrada este lunes en el Pazo de Feiras y Congresos que habrá un mercado invernal "tranquilo" en las salidas y las llegadas de jugadores y descartó la incorporación de Eddy Silvestre, quien recalará en un equipo de Azerbaiyán.

"Espero que sexa un mercado tranquilo, tanto en saídas como en entradas. Esperemos que non se mova moito ou non se mova nada", aseguró sobre la opción de modificar la plantilla en este mes de enero.

En cuanto a Eddy Silvestre, dijo: "Era unha opción que tiñamos aí, pero lle apareceu unha oferta moi boa do seu país. Estaba con nós, pero ante unha oferta dese nivel non podiamos chegar aí e xa non contamos con él".

Sobre las pérdidas de este ejercicio económico, declaró: "Foi un exercicio atípico ao que non estabamos acostumados. Escapóusenos un pouco do control, pero tivemos moitos gastos extras para poder competir, e a reducción de ingresos a todos os niveis".

"Os números están aí e queda apretar o cinturón e en próximos exercicios amortiguar este impacto. Haberá que reinventarse para saír adiante", observó el mandatario, quien añadió que "foi o socio maioritario o que da a viabilidade ao clube, porque senón a esta alturas o clube pasaría moitas dificultades. Mentres o socio maioritario estea aí sacaremos esto adiante, pero é un traballo a medio prazo".

EL FONDO CVC. En cuanto al dinero procedente del fondo CVC, Saqués valoró que esperan que pueda "saír adiante" porque sería un "balón de osíxeno" para "a grande maioría dos clubes, que están en maior ou menor medida en situación parecida á do Lugo. Entendemos que vai a ir para adiante, pero que se está a ralentizar".

En cuanto a la inversión de ese dinero en la ciudad deportiva, dijo que "o setenta por cento, que será para infraestructuras, pode ser para o tema da academia, pero imos ver como saimos de todo isto. O que está claro é que lle daremos un bo uso. Se poderá dispoñer del na medida que vaiamos investindo".