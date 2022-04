Saqués saca adelante su ampliación de capital por valor de 460.000 euros

El consejo de administración del Lugo sacó adelante por unanimidad la ampliación de capital por compensación de créditos por valor de 460.000 euros en la junta extraordinaria de accionistas que tuvo lugar este martes en el Pazo de Feiras y Congresos de la ciudad amurallada.

De esta manera, el máximo accionista del club, Tino Saqués, amplía el número de acciones en su poder. El presidente y máximo accionista detentará, a través de Frisaqués SL, cerca del 77,5% del total de acciones después de la junta. Además, el capital social del Lugo se sitúa en los 3,5 millones de euros y la deuda del club se reduce hasta los 1,2 millones.

Frisaqués SL, según informó en la junta ordinaria del pasado 27 de diciembre, había realizado un préstamo de 1.030.000 euros y un préstamo participativo de 570.000 euros a la entidad rojiblanca para afrontar la dura realidad económica del club, que tuvo unas pérdidas de 2,5 millones de euros la pasada campaña.

"Todo vén do último exercicio da pandemia, no que houbo un déficit de 2,5 millóns de euros. Iso supuxo unha falta de liquidez importante que veu pola reducción de ingresos e o aumento dos gastos a raiz do covid", indicó Tino Saqués.

"Frisaqués, que é o máximo accionista, fixo un préstamo á entidade e era complicado, pola situación económica, que se fixera en prazos determinados e por iso convertemos unha parte en préstamo participativo e outro en capital social, por iso o club non ten que facer ningunha devolución a curto prazo", añadió el mandatario rojiblanco, que estipuló la deuda "en torno aos 1,2 millóns de euros aproximadamente".

Con la decisión tomada de ampliar capital para compensar los créditos de Frisaqués SL por valor de esos 460.000 euros el porcentaje de acciones de Tino Saqués a través de la citada empresa crece del 74% que detentaba hasta el momento hasta el 77.5% que tiene en la actualidad. El mandatario rojiblanco fue aumentando progresivamente el número de acciones en su poder desde que se convirtiera en máximo accionista en mayo del año 2015.

En aquel momento adquirió las 150.000 acciones propiedad del Concello y la Diputación de Lugo por valor de 1.600.000 euros en un concurso público polémico ganado al empresario luxemburgués de origen en Riotorto Gerard López. Tras esa compra en 2015, Saqués, a través de Frisaqués SL, pasó a detentar el 57,7% de las acciones y se convirtió en máximo accionista y presidente del club.

Poco a poco fue adquiriendo más acciones, proceso al que dio un buen impulso en enero de 2021 cuando compró más de un 16% — por valor de casi medio millón de euros— al expresidente del Lugo José Bouso (un 13%) y al exvicepresidente Víctor Ferreiro (un 3,3%) para alcanzar un 74%. Con la ampliación, este número crece hasta el 77.5%.