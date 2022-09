Saqués: "No nos pueden imponer situaciones fuera de lugar"

El presidente del Lugo, Tino Saqués, habló en Ser Deportivos Asturias sobre la polémica suscitada por un comunicado de la Asociacion de Peñas del Real Oviedo (Aparo) en el que afirmaba que sus socios no acudirían al duelo de este domingo (16.15 horas) en el Ángel Carro por el precio de las entradas aportadas por el club rojiblanco —1.450 a 30 euros y 474 a 20 euros— y los requisitos para poder entrar al estadio.

"Me sorprende el tema este del plantón de la Federación de Peñas del Oviedo, pero nosotros los precios que ponemos a las entradas son similares a las que le ponemos a nuestro público para un partido de estas características. Realmente entendemos que no están fuera de mercado y de la realidad que tiene el fútbol profesional", valoró Saqués.

"Por ejemplo, en Segunda RFEF, el Oviedo Vetusta, en el campo del Requeixón cobra quince euros a los aficionados visitantes y hablamos de Segunda RFEF. Este es un Oviedo-Lugo. Entendemos que todo el mundo quiere acudir a los estadios con el mínimo coste posible pero, evidentemente, los clubes tenemos que cubrir nuestras necesidades económicas con el precio de las entradas que, para nada, está fuera de mercado".

El mandatario lucense negó que el precio puesto para los billetes de los seguidores del Real Oviedo fuera mayor que el puesto para otras aficiones que se desplazan masivamente al estadio del Miño. "El Oviedo tiene 474 a 20 euros, como las que se pusieron a disposición del Alavés y, como ellos no llegaban a cubrir la grada, pues pudieron acceder todos a 20 euros. Si tuviéramos que habilitar la grada del Fondo Sur para ellos el precio ya sería diferente. Con respecto a los del Leganés, entiendo que ellos están en el tema de las Aficiones Unidas, que tienen un convenio por el que pueden acceder, creo recordar que trescientos, a 15 euros. No creamos ninguna diferenciación con el Alavés o con el Spórting cuando venga".

"El año pasado, nuestros aficionados, los que no fueron a través de Aficiones Unidas con entradas a 15 euros, tuvieron que pagar 35 en Oviedo. El fútbol es un deporte que tiene que ser sostenible y estamos con unos precios que no son desorbitados. Si vas a cualquier campo de España no estarán más baratas", recalcó.

"Igual las peñas al que se tienen que dirigir es a su club y que le subvencione parte de la entrada, no lo sé. A mí me gustaría que hubiera un gran ambiente y entiendo que así será. Igual no como el último enfrentamiento entre ambos, pero no entiendo que se monte semejante sarao. Cada uno ve las cosas desde su punto de vista y nosotros bastante hacemos con poner el 35% del aforo del estadio a disposición del Oviedo", señaló.

"Nuestra casa la tenemos que arreglar nosotros, no nos pueden ir imponiendo situaciones que están fuera de lugar", dijo Saqués.

Medidas de seguridad. Aparo, en su comunicado, afirmaba que la grada de Fondo Sur, donde serían ubicados este domingo, "no inspira ninguna seguridad", a lo que Saqués respondió: "Si quieren conocer las acreditaciones de seguridad de la grada se las podemos enseñar. La empresa multinacional que instaló esta grada tiene 250.000 localidades instaladas por todo el mundo, de igual construcción que esta, con los mismos elementos. Son proveedores oficiales de la Fórmula 1. En Montmeló hay gradas de este nivel, en Austria se montaron estas, en la Caja Mágica o en Cheste hay este tipo de gradas o en el Mundial de Japón, con lo que no sé dónde está el problema".

La federación de peñas carbayona también se quejó de que el Lugo "exige medidas como que todas las entradas se registren una a una además de con los datos del aficionado". Sobre esta cuestión Tino Saqués informó que "nosotros tenemos que tener un control de todos los aficionados que vienen de Oviedo. La entrada tiene que estar identificada con un nombre. Si hay algún problema a nivel de seguridad o le pasa algo a alguien tenemos que saber quién está ahí. Esto siempre fue así. Nosotros todos los que vienen con desplazamientos masivos tenemos que tener el listado de todos los que viajan. No es algo del Lugo, sino que es algo de la Liga".