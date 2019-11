Saqués: "Si no vendí las acciones por 15 millones, no lo voy a hacer ahora por 12"

El presidente del Club Deportivo Lugo, Tino Saqués, negó la venta inmediata del club a ningún grupo empresarial, aunque dejó abierta la posibilidad de poder traspasar su paquete accionarial si el proyecto "es continuista, serio y bueno para el Lugo". El mandatario lucense afirmó que tiene varias ofertas por sus acciones, aunque no se "reunió" con nadie hasta el momento.

“No me reuní con ningún grupo mexicano, ni hubo contacto alguno”, dijo Saqués a este periódico. “La participación por ahora no se vende”, recalcó el presidente sobre los rumores que hablan de una posible venta del equipo a un grupo de empresarios con origen en México o en Asturias.

"Si en su momento no vendí las acciones por 15 millones, cuando tuve ofertas por esa cantidad, no lo voy a hacer ahora por 12", indicó Saqués, quien reconoció que esta situación "no es nueva".

El presidente reconoció en varias ocasiones que contó con ofertas para hacerse con el paquete accionarial que posee en el club rojiblanco y que asciende a más de 150.000, lo que supone más del 58% de la entidad rojiblanca, lo que le permite tomar decisiones con autonomía y presidir el consejo de administración que rige el club desde 2015.

Saqués destacó que hay "cuatro o cinco posibles compradores" aunque no se sentó "con ellos" y dijo que "no hay ningún tipo de acuerdo" con nadie para la compra. "Si se diera un buen escenario podría suceder, pero no lo haría a cualquiera", dijo. "Si alguien quiere comprar mis acciones debe ser gente continuista con el proyecto. Debe ser gente seria y con un proyecto serio, si no continuaré al frente del club como hasta ahora", valoró Tino Saqués.

Por tanto, en un futuro a corto plazo parece improbable un cambio de máximo accionista de la entidad rojiblanca.