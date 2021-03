Saqués justifica el cese de Nafti por "resultados, trabajo diario y comportamientos"

El presidente del CD Lugo, Tino Saqués, justificó la destitución del franco-tunecino Mehdi Nafti como entrenador del conjunto gallego por los resultados y también por "comportamientos y la forma de trabajar en el día a día".

"Entendíamos que no se estaban encontrando soluciones a esa dinámica de resultados y de juego del equipo, que no se estaba aprovechando el potencial de los jugadores. Estamos con seis puntos por encima del descenso pero sabemos cómo es la Segunda División de exigente y en nada, si no había un cambio de dinámica, podíamos estar metidos en el limbo", comentó.

En la presentación de Luis César Sampedro como nuevo entrenador del Lugo, afirmó que "siempre cuesta" tomar la decisión de cambiar de titular en el banquillo porque "no es agradable cesar a nadie".

"Con esta tendencia de resultados lo acabaríamos pasando muy mal a final de temporada", pronosticó Saqués, quien sumó más argumentos al cese de Nafti.

"Esto y comportamientos y la forma de trabajar en el día a día, que no iba en la línea de lo que esta institución merece y cómo se tiene que funcionar y al final tomamos esa decisión. Esperemos que sea acertada, que seamos capaces de dar ese golpe de timón", sostuvo.

El presidente afirmó que el Lugo estaba "viviendo de las rentas de los cinco primeros partidos" de Nafti y dijo que lo que intenta es "no llegar a situaciones límites como la de la temporada pasada", cuando a falta de cinco jornadas parecían "abocados a descender" y tomó la decisión de otro cambio de técnico (entonces fichó a Juanfran García).

En todo caso, aseguró que en la destitución de Nafti no fue "decisivo" que el técnico hubiera roto la burbuja que establece el protocolo de LaLiga en el desplazamiento del equipo a Almería el pasado fin de semana, en el que cayó 4-1 y el entrenador no pudo sentarse en el banquillo.

Por otra parte, el presidente, que es el máximo accionista del club con cerca del 60% de los títulos, aseguró que "no hay nada" sobre una posible venta del equipo.