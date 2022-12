Saqués: "Chegaron varias ofertas por xogadores nosos"

El presidente del Lugo, Tino Saqués, admitió que el club ya cuenta con ofertas por jugadores de la primera plantilla, aunque estas no son del agrado del consejo de administración. Además, indicó que cuentan con que haya traspasos, aunque la preferencia es que sea en el mes de junio y no en este enero, que se trabaja en la salida de jugadores, con Neyder Lozano como principal opción y que el volumen de fichajes dependerá "do volumen das saídas".

"Chegaron varias ofertas por xogadores nosos, pero non son da satisfacción do clube. A situación non está equilibrada, polo que, de principio, seguimos co que temos", declaró Tino Saqués después de la junta ordinaria de accionistas. "Chegaron ofertas por varios xogadores", recalcó el mandatario rojiblanco.

Los nombres que salieron a la palestra en cuanto a posibles ingresos para el Lugo son los del delantero Chris Ramos y el lateral izquierdo Zé Ricardo, ambos con contrato en vigor hasta 2024. Si bien podrían salir en caso de una oferta irrechazable, en la zona noble del Ángel Carro se preferiría concretar el traspaso para verano y contar con dos buenos activos hasta final de temporada para poder lograr el objetivo de la permanencia.

"Non está claro que sexa neste mercado (traspasos de jugadores de la primera plantilla", observó Tino Saqués. "Gustaríanos que fora a final da tempada, pero non todo depende de nós e temos que ter en conta cada situación, porque cada situación é un mundo e a temos que valorar. Temos que darlle moitas voltas, os pros e os contras e ter en conta tamén aos propios xogadores. Pouco mais hai que dicir disto", insistió el presidente del Lugo.

La necesidad de conseguir dinero para la mejora de la situación económica del Lugo será un hándicap a tener en cuenta para la urgencia de los ingresos por traspasos.

Dos jugadores que no cuentan para el técnico Fran Justo y alos que se les busca una salida son los defensas Álex Pérez y, sobre todo, Neyder Lozano. "Se está traballando nalgunha saída nesa posición (defensa central). O que buscamos é que os xogadores que entendemos que poden ter protagonismo temos que tirar deles e que sigan crecendo, pero os que teñen pouco protagonismo igual temos que tratar de reforzar esa posición. Imos a ver o que da de sí. Un dos xogadores que ten moitas posibilidades de saír agora mesmo é Neyder (Lozano). Temos diferentes opcións e estamos barallando cal é a mellor", manifestó Saqués.

La marcha de estos dos futbolistas aliviaría el gasto en plantilla del equipo y dotaría al club de un mayor límite salarial para afrontar posibles incorporaciones en el mercado invernal.

Refuerzos

El Lugo también trabaja para poder incorporar a nuevos futbolistas que permitan mejorar el rendimiento del equipo en la segunda vuelta.

En cuanto a los jugadores que ya están en dinámica de primer equipo, el delantero José Luis Moreno ‘Joselu’ y el defensa central serbio Aleksandar Pantic, el presidente del Lugo confirmó que firmarán sus contratos en los próximos días para poder ser inscritos a comienzos del mes de enero. "De momento para eles temos límite", bromeó Saqués.

Junto con Pantic y Joselu, el presidente del conjunto lucense admitió que podrían llegar más futbolistas en otros puestos. La lesión de larga duración de Juanpe podría hacer que la de centrocampista sea una posición a explorar en el mercado, junto con algún jugador de corte ofensivo, sobre todo si sale Ángel Baena.

"Entendemos que algún posto mais se poderá reforzar, pero temos que ver cómo imos solventando o tema económico para poder incorporar algún xogador mais. Non serán moitas posicións, pero pode ser que unha ou dúas poidan xurdir. Imos ver que da de si o ano que ven", indicó.

Junta de accionistas

El consejo de administración del Lugo aprobó todos los puntos del orden del día de la Junta ordinaria de accionistas con un voto favorable del 99,9%, entre los que se encontraban el presupuesto de ingresos y gastos para esta temporada, así como la "convalidación de operaciones de financiación y de asistencia financiera de Frisaqués S.L.U" que acabarán con "una futura ampliación de capital de la sociedad en la temporada 2.022-2.023".

El Lugo aprobó, en unas cuentas que entregó en abril a LaLiga, un presupuesto de ingresos de 8.300.000 euros, mientras que el de gastos sería de 8.803.000, con lo que el balance final sería de un déficit de 503.000 euros. Sin embargo, esta previsión, realizada en abril, se modificará ya que el club cuenta con aumentar sus ingresos vía traspasos y ventas de jugadores, con lo que prevé que tenga superávit en el mes de junio de 2023.

En cuanto al gasto principal, el de la primera plantilla del equipo rojiblanco, esta rondará los 4.600.000 euros.

El otro punto principal del orden del día, el cinco, en el que se procedía a la "ratificación y convalidación de las operaciones de financiación y de asistencia financiera de Frisaqués S.L.U" y que acabará con una ampliación de capital a lo largo de esta temporada, se aprobó sin votos en contra.

El presidente del Lugo, Tino Saqués, explicó que, para aumentar el límite salarial de 2.100.000 euros que había determinado LaLiga, el principal accionista, Frisaqués S.L.U. procedió a dos depósitos, uno por valor de 842.000 euros y otro de 232.500, y dos avales, por valor de 842.000 y 232.000 euros. Esta cantidad será la de una ampliación de capital a lo largo de la campaña por el valor de los depósitos y, en caso de ejecutarse, de los avales.

Además, el Lugo informó de que la pasada campaña tuvo un resultado negativo de 1.575.819 euros.