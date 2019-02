Saqués asegura que formará una secretaría técnica con Manolo Mandiá

LUGO. El presidente del Club Deportivo Lugo, Tino Saqués, aseguró este jueves durante una intervención en el programa de la Radio Galega Ao contraataque que no habrá quinto director deportivo en la entidad rojiblanca –tras la destitución este martes de Emilio Viqueira– y avanzó los cambios sobre lo que será la nueva estructura, con la insistencia en que desaparecerá el director deportivo como tal y que él entrará en la comisión deportiva.

"Vamos a crear una secretaría técnica alrededor de Manolo Mandía. En una comisión deportiva en que estaremos él y yo tomando las decisiones. Ahí estaré hablando de importes, traspasos, decisiones...", aseguró.

El presidente de la entidad rojiblanca insistió en todo lo ocurrido en estos años con hasta cuatro directores deportivos en la entidad en cuatro años. "No va a haber director deportivo en el Club Deportivo Lugo. El formato de director deportivo no encaja en el Lugo", señaló. A la vez, Saqués aseguró que Viqueira no había firmado por cuatro temporadas sino que el formato era otro, en concreto un 2+2.

Tino Saqués también dejó claro que puede haber alguna incorporación externa, pero relacionado con el tema del "scouting" y avanzó más ideas sobre el trabajo de la nueva estructura. "Vamos a explorar exhaustivamente mercados como el portugués, porque en el país vecino los salarios son más bajos. Y también tenemos que descubrir talentos en Segunda B para que nos ayuden a mantenernos ahí".