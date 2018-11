Saqués admite que el club irá al mercado si "precisa" refuerzos

El presidente del Lugo, Tino Saqués, no aseguró que el club acuda al mercado de invierno para reforzarse, después de que en las últimas horas los rumores se centrasen en la posibilidad de adquirir a un delantero, en vista de los problemas de cara a gol del equipo. El mandatario rojiblanco dijo que si se "precisa"· algún nuevo futbolista se "fará uso" de la ventana de enero.

"Evidentemente o mercado de inverno está aí. Poderemos ou non facer uso de este mercado. Temos que ver como cambiará todo e, se aparecen algunhas oportunidades para reforzar a plantilla nalgún posto que pensamos que pode ser y que se precisa, evidentemente faremos uso do mercado. Aínda non sabemos o que vai pasar", valoró Tino Saqués.

Sobre el descenso del número de seguidores lucenses en las gradas del Ángel Carro -más de un 18% con respecto a la media del año pasado- Saqués admitió que "as entradas este ano baixaron bastante con respecto ao ano pasado". El presidente argumentó para explicar este descenso que "o inverno chegou antes de tempo e parece que costa baixar ao Ángel Carro". "Os horarios e a clasificación tampouco anima a ir ao estadio", añadió.

"Como decía o adestrador, é o equipo o que ten que ilusionar ao afeccionado e creo que agora mesmo o están a facer. O día do Levante, amén de que nos empataron eles ao final, a xente saiu moi ilusionada e viu un cambio do carácter total do equipo. O equipo o vai a dar todo", indicó Saqués.

"Necesitamos aos afeccionados aquí. Iso é un pouco traballo de todos e na medida do posible traballaremos para que sexa así. Sabemos que costa baixar ao ángel Carro e non é de agora. Tampouco o ano pasado, cando tiñamos unha dinámica moi boa se atopaba un gran cambio con respecto aos anteriores".

El máximo mandatario del club rojiblanco pidió más apoyo a los seguidores y que lo hagan desde el comienzo. "Necesitamos á xente, pero a necesitamos animando, apoiando, non con asubíos cando as cousas non van ben. Ao equipo hai que apoialo de principio a fin. Ao final do partido podes transmitir o teu malestar o ou teu benestar, pero non durante o partido. Precisamos unha afición que apoie ao máximo porque os xagadores darán o máximo. É moi importante que o xogador se sinta arroupado e que se crea nel para que poida creer en si mesmo".

CIUDAD DEPORTIVA. Sobre la construcción de la ciudad deportiva del club en Sanfiz, Tino Saqués aseguró que "faremos uns campos e unhas instalacións e agardemos que teñamos a cesión deses terreos cedo. En cando se poida acometeremos por fases o tema, pero non hai unha data".

Además, admitió que tendrán que crear una fundación social de interés municipal para poder optar a la cesión de los terrenos. "Para poder levar a cabo esa cesión de terreos ten que facerse unha fundación e estamos cos trámites para a súa creación. En canto iso o teñamos resolto poderemos facer a cesión e comezar a dar pasos para a creación da academia en Sanfiz", concluyó Tino Saqués.