Santander despejará dudas sobre la idea de Curro Torres para el final de Liga

El Sardinero dará pistas sobre quiénes serán los elegidos por Curro Torres para lograr la permanencia en Segunda División. El duelo de este sábado (17.00 horas) en Santander ante el Rácing arrojará luz sobre si el técnico hispano-alemán mantendrá su preferencia por un grupo joven u opta por el modelo de su predecesor, Eloy Jiménez, quien daba importancia a los veteranos.

El once tipo de Torres cuenta con una media de edad cercana a los 25 años, donde todos sus integrantes no alcanzan los 30. Destaca principalmente la apuesta satisfactoria que realizó por un centro del campo integrado por dos futbolistas de 23 años -Jaume Grau y Jaime Seoane- y otro de 22: Moctar el Hacen.

Los 'veteranos' del once tipo de Curro Torres cuentan con 29 años, como son los casos de Peybernes y Cristian Herrera, y ambos tienen largas trayectorias en el fútbol francés el primero y en el español el segundo.

Antes del aterrizaje navideño de Torres, el entrenador Eloy Jiménez prefería un conjunto titular más experimentado. La media de edad subía en cuatro años hasta superar los 29. En la misma línea donde la juventud destaca con Curro Torres, la medular, con el expreparador del club lucense destacaban dos futbolistas, Carlos Pita y Fernando Seoane, de 35 y 37 años, mientras que Borja Domínguez y Álex López eran más jóvenes, con 28 y 23 años respectivamente.

Si el Lugo de Curro Torres mantiene en El Sardinero el equipo de salida de la buena racha de cinco partidos sin perder antes del parón por la crisis sanitaria del Covid-19, será dos años menor que el once tipo del Rácing de Santander de José Luis Oltra.

El preparador valenciano opta por un equipo que combina la juventud de futbolistas como Luca Zidane, Aitor Buñuel, Manu Hernando o Lombardo -todos menores de 24 años- con veteranos como Jordi Figueras, Abraham, Toribio o Cejudo, que superan la treintena.

En la costa cantábrica el Lugo resolverá la incógnita de los mimbres con los que se jugará la salvación veraniega.

Grau: "La vuelta será exigente, pero estaremos preparados"

El centrocampista del Lugo Jaume Grau aseguró que el reto de lograr la permanencia en Segunda División y jugar partidos cada 72 horas será "exigente",pero que la plantilla rojiblanca está «preparada» para conseguir el objetivo de la salvación.

"Va a ser exigente. La competición va a pedir que todos estemos al cien por cien porque vamos a necesitar de todos. Estamos preparados para ello", aseguró el centrocampista.

La primera piedra en el calendario del Lugo será el Rácing de Santander, colista de Segunda División. "Es una final ahora y era una final antes de que pasase esto (el parón por el Covid-19). En cada partido nos jugamos mucho, el primero es importantísimo, ante un rival directo. Cada encuentro va a ser como una final", afirmó Grau.

En Lugo aprovechó el confinamiento para atreverse con la cocina, hablar con la familia y ponerse al día con los amigos. "Dentro de lo que cabe lo llevé bastante bien, aprovechas para cocinar alguna cosilla, te animas con cosas diferentes y tuve mucho contacto con la familia y amigos. Quizás les vi más que nunca, porque aproveché para habla con gente con la que igual en el día a día hablabas menos y eso me ayudó a que fuera mucho más ameno", reconoció.

En la cocina ha "dado el primer paso", aunque, con humildad, confiesa que no le ha "salido muy bien", así que la deja para autoconsumo. "Si algún día hay que invitar, mejor vamos a algún lado", dice entre risas.

De esta temporada en el Lugo, Grau asegura que ha aprendido "mucho tanto a nivel personal como profesional junto a compañeros como Pita o Seoane". "Nos exige mucho, nos aprieta y hace que tengamos los objetivos y las ideas claras", comenta el centrocampista, al que no le gustan las promesas extravagantes, ni siquiera ante objetivos que ahora mismo, dada la dificultad, lo merecen, como la permanencia: "No soy de hacerme cosas raras en el pelo, por ejemplo".

Sobre su futuro, Grau dice no saber "nada". "No me gusta pensar en lo que vendrá porque lo que tenemos ahora ya es bastante exigente como para pensar en lo que puede venir más allá. Solamente tengo la mente puesta en el primer partido".