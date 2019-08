Sandi Marcius no supera las pruebas médicas para incorporarse al Breogán

El Leche Río Breogán no contará finalmente con el pivot croata Aleksandar 'Sandi' Marcius para la próxima temporada en la Leb Oro, al no haber superado las pruebas médicas a las que fue sometido. El club ya se lo ha comunicado al jugador, que "precisará de un período de recuperación para volver ao traballo", y ha avanzado que "busca sustituto para Marcius".

Novas na plantilla: O club busca sustituto para Marcius https://t.co/9615GBupG9 pic.twitter.com/xSlXrPoAuC — Leche Río Breogán (@CBBreogan) August 21, 2019

El Leche Río Breogán, que anunció el fichaje del pívot procedente del Real Betis en julio, detalla que los servicios médicos comunicaron que el jugador "non se atopa en condicións de iniciar o traballo co resto do grupo debido a un problema na súa perna dereita", que no es la intervenida en la pasada campaña. "Estímase que a súa recuperación suporá un período de entre dous e tres meses, polo que o club comunicoulle que non conta cos seus servizos", explica.

El Breogán ha ofrecido sus servicios médicos al jugador y este ha aceptado, por lo que seguirá en Lugo durante este período trabajando en su recuperación.