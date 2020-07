Salva Arco cumplirá la quinta temporada con la camiseta del Breogán. El jugador catalán continuará en el equipo lucense en la Liga 2020-21.

El capitán del equipo lucense se ha convertido en un símbolo para el breoganismo con su entrega y calidad, y su renovación era un clamor entre los aficionados celestes.

De esta manera, el equipo que entrenará Diego Epifanio cuenta ya con cinco piezas: Sergi Quintela, Mateo Sánchez, Herve Kabasele (que tenían contrato), el lituano Mindaugas Kacinas (procedente del Palencia) y ahora Salva Arco.

El Breogán ha mostrado también interés en la continuidad de Mo Soluade, del que espera respuesta, y Roope Ahonen, que ha dicho "no" a la primera, aunque las negociaciones no están rotas. El que no seguriá en Marshawn Powell, que se marcha a la Lega 2 italiana.