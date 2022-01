Saleta Fernández: "No he sacado lecturas positivas tras un año sin competir"

Saleta Fernández no tira la toalla. Un año después de parar por culpa de una dura lesión de espalda, retoma la competición con optimismo moderado. Las molestias siguen ahí, a pesar de que lo ha probado "todo" para encontrar una solución a su problema. A pesar de ello, la Copa de la Reina de clubes le espera en algo más de tres semanas.

Regresó a la competición a principios de este año con un control en Santander y después de un año aciago en cuanto a lesiones.

Hice dos pruebas de salto en Santander. Una, el último fin de semana y otra, el anterior. Salté 1,82 metros en las dos pruebas, y me encontré bien, con buenas sensaciones. Parece que voy saliendo de la lesión, aunque sigo con molestias. Todavía no puedo hacer muchas cosas, ejercicios de pesas por ejemplo. Estamos analizando y buscando soluciones para ver de dónde puede venir.

¿De dónde nacen esas molestias? ¿Son fruto de la inactividad o se han producido en la misma zona de la lesión del pasado año?

En la misma zona de lesión. La verdad es que no se han ido las molestias. No son de la inactividad. Sigue siendo la espalda el problema. He mejorado, y me permite saltar y hacer ejercicios de multisaltos, pero no puedo entrenar con pesas, hay días que me duele más y apenas entreno, otros días que me duele menos...voy haciendo según se puede.

¿Cuál es el proceso a seguir ahora? ¿Está preocupada por si se repite un año tan frustrante como el que vivió en 2021?

De momento no quiero cantar victoria porque llevo muchas infiltraciones, cinco, en la espalda. Llevo otros muchos tratamientos y ninguno termina por solucionar el problema. De hecho, hace una semana he probado con una dentista, una especialista en relacionar la boca con las lesiones, y estamos estudiando si todo esto viene de la boca en vez de centrarse tanto en la espalda.

No quiero cantar victoria porque llevo muchas infiltraciones en la espalda. Ningún tratamiento soluciona el problema

¿El 2021 fue el año más complicado de su carrera? Son ocho temporadas entrenando al máximo nivel.

Sí, la verdad que sí. Todos los años me he lesionado, por h o por b siempre. De ocho que llevo entrenando de manera profesional, siete he estado lesionada. Pero en otros años sí, he estado lesionada tres meses, cuatro, y no hacía pista cubierta pero sí competía al aire libre o al revés. Pero el año pasado fue entero en blanco. Y, además, salir de una lesión y caer en otra. Fue un doble golpe.

Muchos deportistas aseguran que aprovechan los tiempos de lesión para aprender, para conocerse mejor, para prevenir nuevas lesiones. ¿Ha sido su caso?

Tampoco te creas. Lecturas positivas no se pueden tener de un año así. Intenté apostar por un preparador físico para prevenir lesiones, fortalecer mis debilidades pero bueno... lo que quiere un deportista es competir. De cada cosa aprendes algo, claro, pero este último año fue tortazo tras tortazo. Y un mareo de no saber qué es, que los tratamientos no funcionen y cosas así.

No se pueden tener lecturas positivas después de un año así. Lo que quiere el deportista es competir

¿Qué remedios toma para el dolor? ¿Fisioterapia? ¿Fortalecimiento de la espalda por otras vías que no sean levantar peso?

Probé fortalecimiento, acupuntura, punción, infiltraciones con colágeno, quiropráctico, con la dentista... de todo.

Y pese a todo, regresó en Santander con buenas sensaciones.

Sí, han sido buenas. Algo es algo. Seguimos buscando la solución y esperamos dar con ella, porque no quedan muchas más teclas que tocar.

Después de las pruebas de salto de los dos últimos fines de semana, ¿tiene alguna competición en mente en las próximas semanas?

De momento, fijas, tengo una el 12 de febrero, la Copa de la Reina de clubes, y el 26 de febrero, que es el Nacional en Ourense. Mi objetivo es estar, sentirme otra vez ahí. Todo esto si los dolores lo permiten, claro.