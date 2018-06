Saleta Fernández, bronce en el Unión Mediterráneo sub 23

Saleta Fernández pisó el podio en la prueba de salto de altura del Campeonato Unión Mediterráneo sub 23 que tuvo lugar este domingo en la localidad italiana de Jesolo. La monfortina se hizo con un tercer puesto a pesar de no tener su mejor día, ya que no logró alcanzar el 1,80, una marca que ya ha logrado superar en varias ocasiones. Con una mejor marca personal de 1,86 lograda esta temporada, que constituye además el récord gallego de la disciplina, Fernández acudía a la cita transalpina como una de las favoritas al triunfo, pero se tuvo que conformar con el bronce.

Le habría valido el 1,86 para igualar con la medalla de oro, la italiana Erika Furlani, que se impuso en el concurso tras saltar 1,86 al tercer intento. La plata fue para la croata Sara Ascic, con 1,84.

No comenzó mal el concurso para Saleta Fernández. No derribó la barra en sus tres primeros saltos superando sin problemas el 1,66, el 1,71 y el 1,76. Tras esta última altura compartía el liderato de la prueba con Furlani, que había evitado el 1.66, pero había superado las otras dos alturas. El resto de las concursantes de la final no habían hecho pleno, incluída Ascic, que había fallado su primer intento sobre 1,71.

Sin embargo, cuando parecía que Fernández lucharía codo con codo con Furlani por el oro, la italiana saltó sin error el 1,80, mientras que Saleta no pudo con esta altura y falló sus tres intentos.

También se le escapó la plata cuando Sara Ascic superó el 1,80 en su segunda opción y la monfortina acabó en el tercer cajón del podio en Jesolo.