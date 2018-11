El Sadar, un escenario de altura para el Lugo

El Club Deportivo Lugo se prepara para afrontar una cita realmente complicada y que puede resultar todo un punto de inflexión si es capaz de conseguir algo positivo, ahora que empieza un tramo de calendario muy exigente para los pupilos de Alberto Monteagudo.

Los rojiblancos van a visitar el domingo al Osasuna (16.00 horas), un conjunto que pese a que viene de perder en el campo de Riazor lleva una trayectoria positiva en las últimas semanas, sobre todo como local. El equipo de Jagoba Arrasate es uno de los mejores de la categoría si se tienen en cuenta sus resultados como local, solo por detrás del Deportivo y el Málaga.

El conjunto navarro se juega ante el Lugo la posibilidad de igualar un récord que hace muchas temporadas que no consigue ni se acerca a él. Si el Osasuna ganasen al Lugo, los navarros alcanzarían los cuatro triunfos consecutivos en el estadio de El Sadar; algo que no ocurre desde la temporada 2007-2008.

El Lugo es el equipo que menos goles recibe como visitante hasta el momento

Ese punto fuerte como local es un examen complicado al que se va a medir el Lugo ya que, tras una inicio más bien discreto, los navarros han utilizado sus partidos como locales para escalar posiciones y ahora están a solo dos puntos de la sexta plaza, que marca el límite para la promoción de ascenso a la Primera División.

El Osasuna se mantiene invicto en El Sadar y solo ha encajado cuatro goles ante sus aficionados en lo que va de temporada. Frente a esos datos que hablan de un conjunto sólido y que quiere llegar a la zona noble, el conjunto rojiblanco, pese a la situación en la tabla, tiene algunos números y estadísticas que demuestran que puede competir y que invitan al optimismo. Un dato realmente llamativo es que el Lugo es, junto con el Alcorcón, el equipo que menos goles encaja en sus encuentros a domicilio. Los rojiblancos únicamente llevan cinco goles encajados fuera del Ángel Carro, por los once que han recibido en su estadio.

Los rojiblancos ya fueron capaces de arrancar un empate a domicilio ante uno de los conjuntos más potentes de la categoría, el Granada, y este domingo tienen una nuevo oportunidad de refrendar esa capacidad de competir y sorprender a domicilio en un año en el que lo que está lastrado realmente al Lugo es su balance en el estadio Ángel Carro. Los navarros, en un gran momento de forma y confianza, serán un test para un Lugo más tranquilo tras vencer al Córdoba.

Lesionado

La participación de Pita es muy dudosa



El estado físico de Carlos Pita es la gran incógnita del Lugo de cara al duelo ante el Osasuna. El coruñés sufre un problema en los abductores que ya le impidió participar en el encuentro del pasado fin de semana ante el Córdoba.



Pita no se ha entrenado con normalidad durante estos días y su presencia en Pamplona es más que dudosa. Si no juega el mediocentro coruñés, Aburjania, Sergio Gil y Ramón Azeez son los candidatos para entrar en el once titular en función de lo que decida el técnico rojiblanco, Alberto Monteagudo.



David García: "Tenemos que ser fuertes en casa todo el año"

El central navarro del Osasuna David García manifestó que, tras la derrota del pasado fin de semana, tienen que poner ya la mirada en el partido ante el Lugo y, al respecto, comentó que están haciendo de El Sadar un "fortín" y "así tiene que ser todo el año".



"Un equipo que quiere estar arriba tiene que hacerse fuerte primero en casa y luego sumar puntos también fuera. A nosotros cualquier derrota nos duele, pero ya tenemos que poner la mirada en el Lugo", señaló.