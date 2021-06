Salva Arco: ''Sabemos qué hacer, solo pensamos en ganar''

No solo es el capitán, Salva Arco es el faro del Río Breogán. El que marca la ruta, el que lidera al vestuario y el que trasmite a los recién llegados todo lo que tienen que saber en su nuevo destino. Y sabe de lo que habla. Él entendió muy pronto lo que representa el Breogán en Lugo y lo hizo casi tan rápido como los breoganistas vieron en él una nueva y fiable referencia. Este jueves ante el Granada, más allá de lo que aporte en la cancha, volverá a ser una pieza básica. Su experiencia además le sitúa en un lugar preferencial ante un partido como el de esta noche. Él fue, con la camiseta del Ourense, verdugo de su actual equipo y después guía en su último ascenso.

El inicio de la serie para el Río Breogán no fue precisamente el esperado. ¿Entiende que se hable de decepción?

Quizá la palabra decepción sea muy negativa. Entiendo que a todo el mundo le hubiese gustado jugar mejor y ganar, a nosotros los primeros. Siempre hay partidos malos durante una temporada y a nosotros nos ha tocado jugar el peor partido en el peor momento, sobre todo a nivel ofensivo porque en defensa hicimos muchas cosas bien. Estamos dolidos, disgustados por el partido que nos salió pero aún queda mucho play off, quedan dos partidos y el equipo está convencido de que le vamos a dar la vuelta a la eliminatoria.

Cada vez que hemos tenido un partido clave el equipo ha sabido reponerse, ha sabido reaccionar

¿Cree, por lo tanto, que la plantilla no va a acusar anímicamente esa primera derrota?

Ya hemos pasado página. Somos los primeros que sabemos que a nadie le gusta empezar una serie final jugando así pero, insisto, esto es al mejor de tres y solo se ha jugado el primer partido. Queremos darle la vuelta a la eliminatoria.

Se le ve convencido de que el Río Breogán igualará el jueves la eliminatoria...

Apuesto por ello, sin dudarlo. El equipo está con muchas ganas, muy compacto. Sabemos que lo del otro día fue simplemente un mal partido pero nosotros queremos estar en la final del tercer partido y vamos a ganar en nuestra cancha como sea. Es el Pazo.

Soy muy optimista y más viendo la plantilla que tenemos y lo que hemos hecho a lo largo de la temporada

¿Es tan importante para su equipo jugar en propia cancha?

Es notable la diferencia cuando juegan fuera y cuando lo hacen en Lugo. Creo en el Pazo, es un factor diferencial y lo vamos a aprovechar. Somos conscientes de que fuera de casa nos está costando más reaccionar ante los parciales del equipo rival. Nos pasó en Alicante, nos pasó el otro día en Granada... Tenemos que mejorar este aspecto en el sentido de que no se alarguen tanto los malos momentos fuera de casa. En el Pazo esos malos momentos son mucho más cortos, porque el ánimo de la gente y el apoyo a nivel anímico nos ayuda muchísimo.

¿Se puede notar tanto el llamado factor cancha en una temporada en la que la asistencia de público se ha visto drásticamente limitada?

No me digas porqué pero este año lo estamos notando mucho. Quizá esa falta de público al inicio de temporada hizo que el carácter del equipo en los momentos malos no se reforzarse y en cuanto hemos tenido público a favor en el Pazo nos ha dado un plus de energía que nos permite que en los malos momentos se recorten mucho más y que los buenos se alarguen. No es porque lo diga yo, se está viendo en los partidos y en las victorias en casa. El Pazo es un factor muy importante.

Es clave no hacer cosas que no has hecho durante el año. A estas alturas no puedes cambiar el guion

El de esta noche es un partido determinante para su equipo. De todas formas, en esta misma temporada ya han tenido que jugar partidos cruciales en las dos anteriores eliminatorias...

Es cierto y esto me reafirma en mi confianza y en que sea tan optimista. Veo el equipo que tenemos y lo que hemos hecho a lo largo de la temporada y creo firmemente en este equipo, en el trabajo que hemos hecho hasta ahora, creo también en todas la señales que hemos dado durante la temporada. Cada vez que hemos tenido un partido clave, un partido importante, el equipo ha sabido reponerse, ha sabido reaccionar, ha dado la cara .

El Breogán ha vivido en esta temporada partidos cruciales, pero su caso va más allá. A lo largo de su carrera ha vivido múltiples experiencias, pero en lo concerniente al conjunto lucense usted fue verdugo como jugador del Ourense y después líder para la consecución del ascenso en la temporada 2017- 2018

En el equipo hay más jugadores que tienen este tipo de experiencias pero es cierto que me da cierta tranquilidad haber tenido partidos en mi carrera parecidos al que vamos a disputar este jueves. También, como ya he dicho, el equipo está acostumbrado a estos partidos. Jugamos y ganamos la final de Copa o los desempates ante Palma y Alicante. Este Breogán está acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Nadie tiene miedo, ni más nervios de los habituales. Estamos preparados para afrontar el encuentro de este jueves con las máximas expectativas y pensando solo en ganar.

Si no dejamos que metan puntos fáciles como el otro día, lo tendremos todo a favor para ganar el partido

En un partido como el de el jueves que es más importante, ¿empezar bien? ¿No dejarse llevar por la ansiedad...?

Para mi sobre todo es fundamental no hacer cosas que nos han hecho durante el año. Fue un poco lo que nos pasó en Granada, nos encontramos con que no tuvimos acierto en ninguna de nuestras situaciones y esto nos colapsó un poco. Hay que hacer lo que has venido haciendo durante la temporada, a estas alturas no puedes cambiar el guion. Hay que hacer lo que has hecho hasta ahora, cada mínimo detalle es importante. Tenemos que jugar con intensidad y luego estar tranquilos porque tenemos muy buenos jugadores, tenemos muy buen equipo y nos hemos merecido estar en la final y desde luego hay que estar convencidos de que el partido va a salir como queremos.

¿Qué destacaría del Covirán Granada?

Son un equipo con mucho talento. Tienen dos o tres jugadores que te pueden complicar el partido, pero repito que tienen talento y muchas vías de anotación. Está claro que ellos jugarán con menos presión porque saben que si pierden tienen otra bala en la recámara pero nosotros se lo vamos a poner muy complicado porque queremos estar el domingo en Granada y después porque jugamos en casa ante nuestra afición y va a ser el último partido del año ante ellos. Tenemos que ganar sí o sí.

Está claro que el Granada va a venir sin presión a Lugo, porque saben que tienen otra bala en la recámara

Thomas Bropleh, Lluis Costa y Alex Murphy son sus principales referencias ofensivas. En el primer encuentro de la serie entre los tres consiguieron el 62% de los puntos del equipo. Es un detalle a tener en cuenta...

En el primer partido de la serie el Granada anotó 67 puntos. Pero es importante que Bropleh no tire cómodo, aunque está claro que alguno va a meter. Lo importante es que no tengan tiros fáciles y sobre todo que no anoten bandejas tras pérdidas nuestras porque esto fue lo que nos hizo mucho daño el otro día, les hemos regalado puntos fáciles. Tienen calidad y por lo tanto son capaces de anotar canastas difíciles pero si nosotros hacemos una defensa consistente y ellos solo viven de las canastas complicadas, si no anotan con facilidad, lo tendremos todo a favor para ganar el partido.

También será importante que Larsen este a su nivel habitual...

En esto estoy más que tranquilo, volverá a ser un jugador fundamental. El otro día no fue la defensa del Granada, fue solo que no tuvo su día, pero esto el jueves no se repetirá. Es un jugador clave para nosotros.