La jugadora lucense Majo Corral pone rumbo a París

Majo Corral tiene nuevo destino. La jugadora lucense se ha comprometido con el conjunto galo del Les Mariannes Saint Cloud para la próxima temporada.

“Se pusieron en contacto conmigo y llevábamos hablando desde febrero y decidí que era la mejor opción. No es solo a nivel deportivo, sé que la vida en esa ciudad es increíble y poder compaginar eso con el deporte que me gusta es lo mejor que puedo pedir. Estuve anteriormente tres campañas en Francia, luego me fui para Portugal y el último año estuve en un conjunto en Rumanía. En Portugal quizá el nivel era un poco más bajo, ganamos la Copa; y en Rumanía tienen un buen nivel de voleibol, es un deporte profesional y tuve también un buen entrenador. La pena es que la situación impidió acabar la temporada”, destaca.

Majo Corral tiene claros los objetivos en este nuevo reto que le espera.”El primer objetivo para el equipo es entrar en los play-off. El equipo de París siempre se metió hasta el año pasado, cuando tuvieron problemas económicos y se vieron obligados a reestructurar todo el equipo. Quedaron en la décima posición, lo que sirvió para mantener la categoría pero no meterse en los play-off, que es el objetivo ahora”, comenta.

La lucense tampoco escapa a la situación de incertidumbre que se vive actualmente. “Estoy muy contento de haber conseguido un contrato porque no sabemos como van a estar las cosas y si la Liga empezará en diciembre, enero o febrero y también con la selección española teníamos ahora el preeuropeo en septiembre y no sabemos si se va a jugar. Muy contenta de sabar al menos donde voy a estar”, dice.

La lucense está pasando el confimiento en Lugo. “Tuve la suerte de que en Rumanía me están pagando lo que estaba en mi contrato, me volví para Lugo y llevo aquí desde el día 17 de marzo. Por suerte vivo en una casa y puedo hacer ejercicio y además todos los días hacemos una hora de ejercicio conjunto las chicas de la selección”, señala.