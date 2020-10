Rugen los motores en el Rallye San Froilán más emocionante

Ya rugen los motores en una de las ediciones delmás destacadas tanto por el número de participantes (127) como con el nivel de los participantes.son algunos de los favoritos.

La previa

Las pasadas por el tramo de Outeiro de Rei serán a las 8.28 horas, a las 13.16 horas y a las 18.04 horas. Las pasadas por el tramo de Friol están previstas para las 8.51 horas, las 13.39 horas y finalmente a partir de las 18.27 horas. Finalmente, las tres pasadas al tramo de O Corgo tienen los siguientes horarios: 10.09 horas, 14.57 horas y 19.45 horas.



En lo que se refiere al equipo formado por Víctor Senra y David Vázquez, estarán en el Rallye San Froilán con un Skoda Fabia R5, con el que el piloto de Dumbría quiere demostrar ese cartel que le coloca siempre como favorito en las pruebas que se disputan en Galicia y así será uno de los nombres a seguir por todos los aficionados.



Mientras, no hay que olvidar tampoco al equipo formado por Iago Caamaño y Alberto Rodríguez, que participarán en la prueba lucense a los mandos de un Citroën C3 del equipo portugués Sports&You. Su objetivo será también estar luchando por la victoria hasta el último momento y pelear en cada uno de los tres tramos de competición. El último de ese trío de grandes candidatos sería el equipo formado por Alberto Meira y José Murado. Ambos estarán en el Rallye San Froilán a los mandos del último de los Citroën Ds3 R5 de Vallejo Racing (con el que compitieron en la temporada 2017).



Otro de los equipos que están llamados a tener protagonismo en este Rallye es el formado por Alberto Otero y Jordán Vázquez, que estarán a los mandos de un Hyundai I20 R5, un coche que le trae muy buenos recuerdos al gallego Iván Ares, con el que consiguió grandes resultados.



Pero como ocurre en todas las competiciones, no hay que perder de vista lo que pueden hacer los pilotos locales y aquí en Lugo no va aser una excepción porque la nómina es realmente grande y algunos de ellos apuntan a dar mucha guerra y estar en las primeras posiciones. Uno de los ejemplos más claros es el de Francisco Dorado y su copiloto Roi Torrente, que competirán con un Volkswagen Polo R5 y que vienen de ser una de las sensaciones de la temporada por los buenos resultados que consiguieron en los Rallyes de Ourense y Ferrol. Mucho ojo también con lo que pueden conseguir Adrián Díaz y Andrea Lamas (Ford Fiesta N5). Vencedor de la edición de 2017 y segundo clasificado en 2018 y 2019, el lucense es uno de los nombres que no hay que perder de vista nunca.