Rubén Albés ve al Girona en la lucha por el playoff pese a estar en descenso

Rubén Albés, entrenador del Lugo, pronosticó que el Girona, al que se enfrentará este sábado en la novena jornada de LaLiga SmartBank, luchará a final de temporada por el ascenso a LaLiga Santander por más que haya empezado el curso con solo ocho puntos en otros tantos partidos, al igual que su equipo.

"Hasta que llega el mercado de invierno (enero), los puntos no son importantes. Si alguien piensa que el Girona no va a luchar por el playoff, está equivocado. Yo ahora me quedo con las sensaciones, no con las puntuaciones", aseguró el preparador del conjunto rojiblanco en una rueda de prensa telemática.

Albés, que tendrá que ver el partido desde la grada por sanción, consideró que la clasificación está "tan apretada" en Segunda División que "tener fortuna, buena o mala, te coloca sexto o decimosexto".

"El Girona tiene jugadores de un nivel y una experiencia sobradamente contrastada y uno de los mejores técnicos de la categoría, es un rival de una entidad enorme", comentó.

El entrenador añade que "nos centramos en nosotros mismos. Tenemos que seguir mejorando. Yo y la plantilla estamos orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora pero queremos más".

Lugo y Girona, rojiblancos en apuros

El Lugo y el Girona comparten colores y necesidad de ganar, ya que después de ocho jornadas de liga han sumado los mismos puntos, ocho, que sitúan a los gallegos al borde del descenso y a los catalanes en puestos de ello, aunque su objetivo inicial, por plantilla, es mucho más elevado.

Los locales han sumado la mayoría de puntos a base de empates, ya que solo han logrado una victoria en lo que va de curso, ante el Huesca (3-2), y han perdido dos partidos de los ocho disputados (frente al Valladolid y el Cartagena).

Una vez más, este sábado tendrán que contrarrestar las numerosas bajas que sufren porque que la enfermería no da tregua a los de Rubén Albés.

El técnico espera recuperar al delantero Manu Barreiro, que sufrió una torsión en el pie ante el Leganés, ya que las pruebas iniciales descartan fractura o lesiones articulares, aunque, en principio, el referente ofensivo será José Ángel Carrillo, que reapareció en Leganés tras una intervención de pubis.

Roberto Canella también es duda y siguen de baja otros ocho jugadores: Álex Pérez, David Mayoral, el portero Óscar Whalley, Carlos Pita, Juanpe Jiménez, Alberto Rodríguez, Sebas Moyano y Pedro López.

Además, por las fechas FIFA, el internacional boliviano Jaume Cuéllar está concentrado con la selección de su país.

El Girona llega con necesidad similar de cambiar una dinámica con la que solo ha sumado una victoria en los últimos siete partidos, cuando ya se ha jugado una quinta parte de la liga.

Además, lejos de casa sus números son aún peores con un unto de nueve posibles. Dos derrotas en Ponferrada (2-1) y Málaga (2-0) y un empate en Oviedo (0-0), hace dos fines de semana y solo un gol en tres salidas, obra de Nahuel Bustos en Ponferrada.

El conjunto de Míchel Sánchez, pese a dominar la posesión, está teniendo muchos problemas para ser peligroso e incisivo en ataque y solo ha marcado seis goles en ocho encuentros. Y dos en los últimos cuatro: uno de penalti y uno de estrategia.

Solo el Zaragoza, antepenúltimo, y el Alcorcón, último, han anotado menos (5). Los equipos que ostentan las seis primeras plazas, el objetivo rojiblanco, ya superan la decena de goles, y el Almería elevó su cifra hasta los 17 con los dos que hizo el lunes en Montilivi (1-2).

Contra el Lugo, un rival de mal recuerdo para Montilivi, Míchel no podrá contar con los laterales Jordi Calavera y David Juncà, lesionados. La gran novedad en la lista será el atacante Pablo Moreno, cedido por el Manchester City.

Este sábado, por primera vez desde la pandemia, el Anxo Carro podrá contar con toda su capacidad, aunque estará lejos de completar aforo, para un encuentro que coincide con las fiestas de San Froilán en la ciudad gallega y en el que la taquilla será donada a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la Isla de La Palma.