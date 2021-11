"Gerard Valentín está entre algodones y no vamos a arriesgar si no lo vemos claro", aseguró ayer Rubén Albés, entrenador del Club Deportivo Lugo, dos días antes de recibir la visita del Éibar, segundo clasificado de Segunda División y que afronta este duelo con la intención de alargar su buena racha de resultados y amenazar el liderato que ocupa ahora mismo el Almería. No estará, por tanto, el extremo derecho del Lugo, que se ha perdido las últimas citas por una lesión producida en los primeros minutos del encuentro ante el Spórting de Gijón.

El entrenador rojiblanco habló de su próximo rival, un Éibar del que aseguró que es "un equipo construido a la carta, con jugadores top que tienen experiencia en Primera y que es candidato, con Almería y Valladolid, a recuperar un puesto en la máxima categoría". Para lograr los tres puntos, Albés apuntó que lo fundamental es "minimizar" el juego del equipo vasco, algo que "no será sencillo pero que lo intentaremos con el esfuerzo de sirmpre, su bloque es importante y, además, dos de nuestros mejores jugadores del año pasado juegan allí".

Albés se refirió a Ander Cantero y Frederico Venancio, dos futbolistas fundamentales en la última salvación (con el técnico vigués en el banquillo) y que hoy forman parte de la plantilla del Éibar. "Ander es un gran portero, nos dio mucho la temporada pasada. Venancio es fiabilidad pura, por eso cuentan con él en ese gran proyecto", reconoció.

Además, habló de "novedades" respecto a la convocatoria de este fin de semana. "Vamos a ir recuperando futbolistas que se incorporan ya. El equipo tiene un ritmo alto, es importante reducir tiempos de adaptación. Alberto Rodríguez está trabajando muy duro para mostrar el nivel que buscamos de él", finalizó.