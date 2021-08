Rubén Albés: "Valoro la reacción del equipo"

El entrenador del Lugo, Rubén Albés, habló del encuentro al final del mismo, dando sus reacciones, en las que se mostró "más satisfecho con la remontada que enfadado con los errores defensivos".

El vigués dio mucho valor a "la reacción de los jugadores. Verse por debajo en el marcador en contra en un campo como este es muy difícil".

Sobre los errores defensivos, el técnico dijo que "sobre todo el segundo es tremendamente grave al ser una falta de comunicación en algo que sabíamos como la cualidad de iniciar rápido las jugadas a balón parado que tiene el Oviedo, pero estas cosas pasan en el fútbol".

"Ha sido un partido de momentos. El Real Oviedo aprovechó sus momentos para hacernos el segundo cuando estábamos noqueados, y una segunda parte en la que desde el convencimiento conseguimos remontar. El equipo dio la imagen de querer levantarse de situaciones y de no darse por vencido", dijo Albés sobre el partido.

Sobre el esquema de juego, habló de la "versatilidad que tiene el equipo para variar la estructura de juego. No me cierro a una estructura, y miraremos a los jugadores que estén en campo para elegirlas". Sobre las jugadas polémicas, el vigués dijo que "yo las veo todas a mi favor. El penalti fue claro y creo que no admite discusión alguna".

De las recuperaciones y de los posibles refuerzos, dijo que siempre quiere tener a los máximos posibles y darles minutos, y que espera alguna llegada más.