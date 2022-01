Rubén Albés: "Sufrir es algo que va en la naturaleza del Lugo"

Rubén Albés, entrenador del Lugo, afirmó tras las victoria ante el Mirandés (2-1) que "sufrir" para ganar es algo que va "en la naturaleza" de su equipo, que llevaba casi dos meses sin conseguirlo, aunque lleva más sin perder en LaLiga SmartBank.

"Sobre todo ha sido una cuestión de convencimiento. No es fácil cuando un rival te ha ganado dos veces, porque sientes que no encuentras la manera, que puede ser tu bestia negra. Hemos hecho algunos ajustes, fuimos mejores 75 minutos, pudimos sentenciar, te meten el 2-1 y ellos tienen mucho talento y hemos sufrido", declaró.

"Tenemos que sufrir en todos los partidos y ganar cuesta", señaló el técnico del conjunto gallego, que ha abierto una brecha de seis puntos con el descenso.

Sobre la suplencia de Orest Lebedenko y la presencia de un lateral derecho en el perfil zurdo, dijo que fue "una decisión táctica" porque el jugador ucraniano "no pasaba por su mejor momento".

El técnico también analizó el cambio de Álex Pérez, con amarilla, a los 29 minutos, y comentó que el jugador "arrastraba molestias" y, al sustituirle por Carlos Pita, evitó un doble riesgo: lesión y expulsión.

Respecto al mercado, dijo que lo que busca es "un futbolista hambriento y que sea competitivo".

Lolo Escobar: "Como espectador, un partidazo; como entrenador, lo contrario"

El entrenador del Mirandés afirmó que su equipo mereció puntuar ante el Lugo en un encuentro que, en su opinión, "fue un partidazo" para el espectador pero no desde el punto de vista de un técnico.



"Hemos hecho un buen partido, en el que merecimos bastante más, por lo menos el punto, pero no se ha dado así. Hemos sido quizás algo frágiles atrás y en aéreo. Nos tienen que meter goles en ataque directo, pero no en las segundas jugadas. Después, el Lugo no nos ha sentenciado, nos ha dado vida y hemos hecho un gol y hemos tenido opciones para otro", dijo Lolo Escobar.



El técnico del equipo burgalés consideró que el partido fue, por momentos, un correcalles en el Ángel Carro. "Yo no lo he visto cerrado, he visto muchas situaciones de gol de los dos equipos y muchas idas y venidas. Como espectador me parece un partidazo; como entrenador, todo lo contrario", admitió.