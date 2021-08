Rubén Albés: "Será duro, pero el Lugo solo debe pensar en la permanencia"

Una década prodigiosa en Segunda que arranca con Rubén Albés como máximo artífice de la última salvación. El gallego confía en sus jugadores, a los que pide "mentalidad hambrienta" para dar el máximo a lo largo de la temporada.

Es el entrenador de la décima temporada consecutiva en Segunda. ¿Supone una presión extra?

Es un éxito para el Club Deportivo Lugo. No es fácil y por tanto hay que valorarlo. Que sea yo el entrenador es una circunstancia. Empecé el año pasado, salieron bien las cosas y puedo continuar. A nivel de responsabilidad, nadie me puede presionar más de lo que me presiono yo. No me preocupa.

¿Qué balance hace de la pretemporada?

Hemos jugado mucho, sobre todo para probar cosas a niveles conductuales y estructurales. No hay mejor manera de diagnosticar cómo está el equipo que la pretemporada. Hubo partidos buenos, otros regulares y otros malos, pero la resumo como partidos de aprendizaje y desarrollo de una identidad. Ambas partes se han conseguido parcialmente.

¿En qué mejoran el equipo las nuevas incorporaciones?

Nos quedan por incorporar un par de futbolistas que nos den un salto de calidad, pero de la gente que ha llegado, para algunos de ellos va a ser su primera experiencia en la categoría, confiamos en que aporten ese hambre y energía. Otros futbolistas que han llegado en este final de mercado tienen más experiencia, eran oportunidades mercado y ojalá integrarlos en lo que queremos y necesitamos que sea el Lugo.

Han llegado cuatro delanteros. ¿Veremos un Lugo más ofensivo?

Va a depender de cómo cerremos la plantilla. Nuestra organización defensiva está por encima de la ofensiva. Los partidos cerrados nos benefician más. Y el talento en los últimos metros nos ayudará a hacer más goles.

¿Cuál es la situación de jugadores como Moyano o Lebedenko?

Sebas Moyano ha estado lesionado, no ha jugado un solo minuto pero tenemos cantera que alternará primer equipo y filial. Lebedenko es muy de muy gusto y tiene un puesto asegurado en la primera plantilla.

¿Va a contar con el filial?

Hay tres o cuatro jugadores que están con nosotros estos días y es posible que alternen dinámica de primer equipo y filial. Es cierto que quiero una plantilla de 22-23 futbolistas y por tanto si estamos por encima de ese número trabajarán más con filial. Les hemos abierto la puerta, me quedo con buena sensación con ellos, a pesar de que el salto entre Tercera RFEF y Segunda es realmente grande. Es un proceso, hay que tener calma suficiente para que los del filial estén preparados para jugar en Segunda. No creo en debuts esporádicos para completar una convocatoria. Si apuestas es porque está realmente preparado para jugar y mantenerse en el primer equipo. Para eso necesitamos que tiren la puerta porque el fútbol no te regala nada.

¿Qué sabor de boca le dejó el pasado año? ¿A nivel futbolístico consiguió lo que pretendía?

El resumen fue satisfacción y agradecimiento de poder ayudar a futbolistas, club y afición que lo estaban pasando mal. Una permanencia que parecía imposible. A partir de ahí construimos de manera exprés un modelo que nos dio rendimiento, con lo difícil que era y con la presión de un posible descenso. Detectamos las virtudes, las explotamos al máximo y tratamos de limitar los defectos. Comprometimos a toda la plantilla, todos remaron hacia el mismo lado. El vestuario es increíble, fue una salvación de equipo.

Fue un trabajo exprés, pero ahora lo hace desde el día uno.

Sí, existirán variantes tanto en fase ofensiva como defensiva. Debemos tener capacidad de ser camaleónicos ante diferentes rivales, ante determinadas circunstancias. Y al mismo tiempo tener una identidad inamovible, capacidad de ganar duelos, intensidad, competir y energía en las acciones del juego.

Siguen Pita, Seoane e Iriome, pero los años pasan. ¿Aportan más dentro o fuera del campo?

En ambos lados. Aman la profesión, aman el Lugo y aman entrenar. Cuando transmites esos valores, eres importante, eres leyenda. Sus carreras hablan por sí solas, son ejemplares.

El primer rival oficial es el Oviedo. ¿Qué conclusiones sacaron del duelo de pretemporada y qué Lugo vamos a ver en el Tartiere?

Muchas conclusiones, nos equivocamos tanto ese día que acabó sirviendo de aprendizaje. Nos sirvió para ver qué debilidades tenemos contra ellos, y en qué momentos podemos hacerles daño. Nos sirvió de mucho. ¿Qué vamos a ver en el Tartiere? Un Lugo que saldrá a ganar a nuestra manera. Ese espíritu es el que quiero ver en mi equipo. Más pistas no puedo dar.

Mauro Pérez comentó que el equipo se crece ante rivales de misma categoría y que baja el nivel ante rivales inferiores.

Ocurre por muchos factores. Determinados partidos ante rivales inferiores los hemos afrontado con mucha carga de trabajo, entrenando la mañana previa. Influye que presentamos unas intenciones diferentes, hay que presentar problemas y hay que equivocarse para que se produzca esa mejora. Y también el hecho de probar diferentes alineaciones, porque pueden aparecer cosas que nos interesen. Cuando llegue la competición somos conscientes, y es una de nuestras grandes virtudes, de que el CD Lugo tiene que jugar al 100% para ser competitivo. Tenemos que jugar al máximo nivel de concentración, de intensidad, de entendimiento, de respeto al modelo, a los roles de cada jugador. Cuando el Lugo es eso, somos un equipo que podemos afrontar la categoría con confianza.

¿El Lugo tiene que aceptar que sufrir hasta el último día es lo normal o se puede hacer mejor papel que en los últimos años?

El Lugo tiene que salvar la categoría. El cómo no lo sabemos porque falta mucho. ¿Que va a requerir mucho sufrimiento? Seguro. ¿Que ojalá hacerlo lo antes posible? También. Si somos conscientes de que la permanencia es dura, que tenemos más limitaciones presupuestarias que otros, seremos más fuertes. Necesito mentalidad hambrienta, mentalidad de equipo que tiene hambre, que compite bien todo. Cuando tenemos eso, las adversidades se superan.

¿Tiene temor de no poder inscribir a alguno de los nuevos futbolistas por el caso CVC?

Como no tengo ningún tipo de control sobre esta situación, ni me la planteo. No puedo hacer nada, sé que el club va a trabajar para hacer lo máximo posible y solucionar la situación. Mi obligación es confiar en ellos y ojalá poder contar con todos este fin de semana. Ya me preocuparé si surge algún problema.

¿Cómo ve la categoría?

Creo que al final será similar a la del año pasado. Los que bajan de Primera tienen un límite tan alto que pueden construir grandes equipos para estar cerca de volver a la máxima categoría. Pero siempre hay sorpresas, siempre hay muchos equipos que luchan por el play off. Y los recién ascendidos tienen más dificultades, por límite salarial y la falta de experiencia, pero creo que el Ibiza, por ejemplo, puede hacer una buena campaña.