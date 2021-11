Rubén Albés: "La Ponferradina es nuestro reto más difícil hasta ahora"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Rubén Albés, avisó en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado contra la Ponferradina (16.00 horas), que esta nueva edición del Derbi dos Ancares "es el partido más difícil que hemos tenido en casa hasta ahora, no solo por el nivel del rival, sino por nuestras propias circunstancias", en referencia a la lista de lesionados, la acumulación de minutos de muchos titulares y el hecho de jugar el tercer partido en los últimos siete días.

El técnico rojiblanco, sin embargo, celebró estar "en números de permanencia" y aseguró que la única nota negativa de la temporada han sido las "bajas, pero que hayan existido ha abierto puertas a futbolistas que han incrementado su nivel y han podido sumar minutos de manera más rápida".

Sobre la Ponferradina, actualmente en puestos de play off tras un buen arranque de campaña, Albés recordó que "han confeccionado una plantilla para dar un salto, es el año de su centenario y el mensaje es claro, están haciendo las cosas realmente bien, es un equipo difícil, que apenas comete errores y con muchos recursos". Además, puntualizó que la llegada de Sergi Enrich "les da un punto más a nivel ofensivo", algo que exigirá del CD Lugo "un partido muy inteligente, porque desde el físico no vamos a poder estar a la altura, pero es ahí cuando la cabeza ayuda a superar todas las limitaciones".

Sobre las altas y bajas para el partido, y si reservará a alguno de los futbolistas que están apercibidos de sanción, Albés fue contundente: "No temporizo. No especulo. Pienso en la Ponferradina. Si caen tres, caen tres, pero no nos podemos guardar nada. Solo existe la Ponferradina y cuando acabe ya veremos el parte de guerra. Vamos con todo lo que tenemos".