Rubén Albés: "Hicimos méritos para haber ganado"

El entrenador del Lugo, Rubén Albés, afirmó que su equipo hizo "méritos" para haber sumado los tres puntos y declaró que le habría "gustado" que el VAR hubiera avisado al colegiado del posible penalti a Xavi Torres al final del partido. "Hicimos un muy buen partido ante un gran rival. Salimos a por ellos e hicimos méritos en el campo para haber ganado el partido", valoró Albés.

"Vi la jugada repetida y para mí es penalti. Xavi Torres tiene ganada la posición y acceso a tiro en área pequeña y hay un contacto que lo tira. Entiendo que el árbitro no lo vea, pero me habría gustado que el VAR le hubiera ofrecido la opción de ir a verlo", añadió.

"A balón parado somos un equipo fuerte, que tratamos de hacer gol en estas situaciones. Generamos situaciones a balón parado y eso nos hace obtener puntos".

Sobre el ambiente en la grada, Albés valoró que "desde el principio la afición ha estado orgullosa del equipo silenciando a la afición ovetense. Conectamos con nuestra gente para que nos animara. La gente se habría merecido la victoria y los futbolistas estuvieron muy bien e hicieron un partido fantástico". "Escuchar a la afición a uno le llena de satisfacción el sentirse querido en un sitio. Eso a veces no es fácil", consideró.

Sobre el punto logrado dijo que: "Es sumar, es seguir en la dinámica de sumar puntos. El rival es un candidato al play off, con futbolistas de play off y volvimos a sumar. Somos como las hormigas y competimos todos los días para llegar cuanto antes a la permanencia". Además, hizo referencia a los jugadores con menos minutos. "Los equipos son plantillas, no son solo once jugadores. El equipo está por encima en el rendimiento. A todos los entrenadores nos gusta tener los más efectivos posibles, pero los que salieron hoy (por ayer) lo hicieron muy bien. Ver las debilidades donde puedes perder no tiene sentido", finalizó.

Albés saluda a Ziganda antes del partido. SEBAS SENANDE

Ziganda, técnico del Oviedo: "Ante el Lugo es muy difícil poder jugar"

El entrenador del Oviedo, José Ángel, 'Cuco', Ziganda, opinó sobre el partido. "El Lugo es un rival muy bien posicionado y ante el que es muy difícil jugar. En el primer tiempo estuvimos espesos con balón, no éramos capaces de dar dos o tres pases. Ellos a la contra peligrosos y en estrategia, aunque los manejamos bien. En el segundo tiempo estuvimos un poco mejor, pero ellos tienen mucho físico y nos perdimos un poco. Nos hicieron gol, se metieron atrás, juntos y empatamos a base de raza, con poco orden y claridad. A base de amontonar jugadores sacamos un penalti y acertamos. El empate es lo que hay. El partido fue muy incómodo y no les dimos balones en condiciones a la parte de arriba", dijo.



"Borja tuvo mucha personalidad, está en buen momento, tiene experiencia y está muy involucrado. Por suerte para nosotros pudo repetir para marcar", concluyó el preparador navarro.