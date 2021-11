Rubén Albés: "Hemos sacado oro en este encuentro"

El entrenador del CD Lugo, Rubén Albés, se mostró satisfecho por el empate conseguido por su equipo ante el Alcorcón. "Siento que hemos sacado oro en este partido ante el Alcorcón, sacamos un punto en el campo de un rival directo como ante el Burgos y el Amorebieta. Luchamos fuera de casa y creo que los chicos hicieron un esfuerzo tremendo. Quizá no estuvimos finos en ataque, pero nos sostuvo la organización defensiva", manifestó.

Albés reconoció las dificultades de la segunda mitad. "En la segunda parte el Alcorcon apretó con todo, concedimos pocos tiros y en la acción de Juan Hernández es una acción muy buena por su parte. La entrada de Gerard Valentín fue para dar la posibilidad de hacer el segundo gol y también luego con la llegada de Juanpe, y es que había que intentar enterrarnos lo menos posible", señaló.

El técnico también se pronunció sobre unas supuestas manos de Bellvís en la segunda parte. "Me dicen que es muy claro, siempre intento excusar al árbitro y se lo difícil que es pitar, pero si me resulta curioso que en esa acción no llamen al VAR y la puedan observar. Parece que me quejo mucho pero también la acción de Gerard Valentín es inexplicable y acaba en tarjeta amarilla. El jugador está desesperado porque no le señalan esas faltas", comentó.

Finalmente, el entrenador del conjunto rojiblanco valoró a su rival y su situación en la clasificación. "Creo que el Alcorcón se puede salvar con este nivel futbolístico que ha mostrado, por cómo se comportó en este encuentro, pero sí que hay un deficit de puntos y hay que atajar esa diferencia en la competición ante el resto de rivales", concluyó Albés.