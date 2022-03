Rubén Albés, tras un "feo" partido: "No hicimos méritos para ganar"

Rubén Albés, entrenador del CD Lugo, reconoció que su equipo no hizo méritos para ganar al Alcorcón (1-0) un partido que se llevó en los últimos minutos con un penalti por mano.

"Hemos hecho un partido muy feo, hemos estado muy desacertados, con muchos errores no forzados. Emocionalmente nos encontramos ante una situación en la que parecía que todo lo que no fuera ganar sería un fracaso. No hemos hecho méritos para ganar, pero en contraprestación, hemos conseguido los tres puntos", comentó en rueda de prensa.

El técnico dijo que su equipo tuvo "la fe de seguir, de trabajar" y de no descomponerse pese a estar "tan mal" a nivel futbolístico.

"Hemos tenido un rival enfrente que compite como equipo y teníamos obligatoriedad de ganar y nos ha costado gestionar esas emociones. Había que ganar sí o sí, no nos servía el empate, y por eso acabamos a nivel ofensivo con todo lo que teníamos", declaró.

Albés reconoció que, "si pudiera cambiar a unos cuantos" jugadores de su equipo "en el descanso, lo habría hecho" porque los veía "bloqueados".



Sobre el penalti que dio al Lugo los tres puntos en los últimos minutos, indicó que es una jugada en la que el balón lo despeja un rival y le da en la mano. "Mi primera reflexión es que al ser un rebote no era penalti, pero me han dicho que ha cambiado y que cualquier mano por encima del hombro es penalti, así que, por la norma, es penalti", matizó.

Fran Fernández: "Está siendo todo muy cruel con nosotros"

Por su parte, el entrenador del Alcorcón, Fran Fernández, afirmó que el fútbol "está siendo muy cruel" con su equipo, colista de LaLiga SmartBank, y consideró que la derrota ante el Lugo (1-0) llegó con un "penaltito" en contra.



"Está siendo todo muy cruel con nosotros. Es incomprensible en un partido que fuera de casa dominas de principio a fin, con 19 remates y una contra de cuatro para uno dos minutos antes de que nos señalen otro penaltito. Está siendo muy cruel", comentó en una rueda de prensa telemática.



Fernández se mostró "muy orgulloso del equipo", del que dijo que está "creciendo", pero no estuvo "acertado en la finalización".



"Los chicos lo han dejado todo. Es demasiado doloroso este resultado. Son palos duros, la mochila ya está a rebosar, pero seguimos. Hay que seguir", declaró.



El técnico, que vio el partido desde la grada, criticó el penalti por mano que le señalaron en contra en los últimos minutos y que acabó desnivelando la balanza.



"No lo entiendo. Como vamos últimos parece que no se le da mucha importancia, pero tenemos mucha gente detrás", lamentó sobre las decisiones arbitrales en contra de su equipo.