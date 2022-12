El lucense Isaac Vide finalizó el campeonato mundial de Fitness Funcional en la vigésima posición de 40 participantes por culpa de una inoportuna rotura fibrilar el bíceps femoral de su pierna derecha. El deportista se produjo la lesión en el primero de los tres días de competición, algo que le lastró en varias de las pruebas y eventos que formaron el campeonato que se celebró en la localidad mexicana de Hermosillo.

Vide viajó al país azteca con otros dos españoles, Iván Riballo, que finalizó en la vigésima primera posición, y Cristian Arratia, que acabó el campeonato en la plaza vigésima quinta. Vide, vigésimo, se convirtió en el español mejor clasificado del torneo. "Mi nivel es muy parejo con el de Iván", reconoce el lucense. "Nos parecemos mucho a nivel de forma y tuvimos un pique sano durante gran parte del torneo", recuerda.

Como experiencia, Vide reconoce que fue "buena" porque compitió contra deportistas que dedican el cien por cien de su tiempo a preparar este tipo de competiciones. No es su caso, ya que siendo profesor y entrenador personal, "sacar tres horas al día para entrenar, es sacar petróleo. Claro que me gustaría estar más arriba, pero no estoy en las mismas condiciones que otros", lamenta. Por ello, acabó "contento" el torneo, pero no "satisfecho".

"Fui solventando como pude las pruebas, pero sentí molestias en alguna y seguro que en condiciones normales podría haber apretado más", asegura el deportista lucense, que echa de menos más apoyo institucional, como sí disfrutan compañeros suyos de países del norte de Europa "que sí cuentan con muchas ayudas".

Vide, ya de vuelta en España tras un largo viaje de 30 horas, prepara ya el campeonato de Europa de Fitness Funcional que se celebrará en Hungría en verano.