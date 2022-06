Roto el acuerdo de compra entre Jota Peleteiro y el Compostela

La negociación para la compra de la SD Compostela por parte de Jota Peleteiro, futbolista de raíces lucenses, se han roto pese a que hace unas semanas el presidente de la entidad compostela anunció un acuerdo inminente.

El director deportivo del club, Manuel Castiñeiras, acusó al jugador, único accionista de la empresa Rammalloc Sports, de estar preocupado "únicamente" del primer equipo, ya que durante las reuniones previas a la compra de la entidad, que finalmente no fructificaron, "nunca" le presentó su proyecto para la base.

🔥🔥 @KingJota acusou a Manu Castiñeiras @SD_Compostela de protexer aos seus amigos. Castiñeiras non percibiu nada especial do proxecto de Jota Peleteiro. Por exemplo nulo interese polo futbol base



🎙️"Di que fago as cousas por amizade e dei a baixa a Saro e Jimmy que son amigos" pic.twitter.com/UvC1nQzYG5 — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) June 23, 2022

"En las últimas semanas su principal preocupación fue el primer equipo, algo que entiendo perfectamente, pero un club tiene muchas más cosas que ese primer equipo. Nadie de su equipo se preocupó del fútbol base, por el filial", explicó Castiñeiras.

Los representantes de Rammalloc Sports rompieron el miércoles las negociaciones con los dirigentes de la SD Compostela para la compra del club, histórico del fútbol gallego que milita actualmente en la Segunda RFEF.

Poco después, Jota acusó en redes sociales a Castiñeiras de "falta de profesionalidad" y de "traición" a los directivos opuestos a la venta, pese a tener el visto bueno del presidente Antonio Quinteiro.

"Tu necesidad sólo es agradar al que pueda que mande, como intentaste conmigo, pero te vi venir a kilómetros", escribió Jota, al que este viernes respondió el actual director deportivo del Compostela.

"Más amistad que he tenido aquí con Jimmy y Saro no la he tenido con nadie y le acabo de dar la baja. Y lo mismo pasó con Rodri, al que no renové como entrenador", indicó Castiñeiras.

En este sentido, dijo que Jota tenía "poca credibilidad" porque su intención era traer como entrenador "a un amigo suyo, con el que había coincidido en el Eibar: Txema Añibarro".