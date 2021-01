Nafti apostará por un "once muy competitivo" del Lugo ante el Girona en la Copa

El entrenador del Lugo, Mehdi Nafti, aseguró que intentará "dosificar" y "estudiar" los parámetros físicos de sus jugadores de cara al duelo de este jueves (19.00 horas, TVG2) de la Copa del Rey en Montilivi ante el Girona.

"No va a ser fácil ensamblar las piezas del puzle, pero venimos de una semana de vacaciones, por lo que estamos en un ciclo bastante fuerte donde los chicos pueden soportar una carga física importante. Intentaremos dosificar, matizar y estudiar todos esos parámetros para poder poner un equipo muy competitivo en Girona y pensar también en el Sabadell", aseveró el preparador del conjunto lucense.

"Intentaremos pensar en los dos partidos. Primero pensaremos en el compromiso del Girona, matizando todos esos parámetros, y sabiendo que tenemos que finalizar la primera vuelta acercándonos a los treinta puntos", añadió.

Nafti analizó el juego del Girona, a pesar de no asegurar qué once alineará de inicio el conjunto catalán en Montilivi.

"Si nos fijamos en el partido de Liga ante el Sabadell y comparamos el once que pusieron en Copa hicieron muchos cambios. No sé qué equipo van a plantar. El modelo de juego del Girona es bastante claro. Ante el Sabadell jugaron con Gumbau y Monchu de mediocentros. En Copa pueden jugar con tres, no lo sé. Tienen recambios y en Copa jugaron tres o cuatro chavales. Pero los que nos planteamos nosotros es gestionar nuestros minutos sin prestar demasiada atención a qué tipo de once puede plantar el Girona en su campo. Solo nos centraremos en lo nuestro", dijo el de Toulouse.

"La idea de juego del Girona es clara. Es un equipo bastante peligroso. Bueno en transiciones, que se asocia bien en campo contrario, que tiene un fútbol bastante directo, buenas situaciones de uno contra uno... Es un equipo fuerte, potente, alto, peligroso a balón parado. El partido aquí fue bastante igualado hasta la expulsión. Será un partido interesante y ellos tendrán que gestionar los minutos de sus jugadores igual que nosotros"», destacó.

Nafti dará minutos a los menos habituales. "Daré minutos a Canella para que se ponga a tono de cara a l partido del Sabadell, sobre todo si no tengo a Luis Ruiz. Hay otros chavales que necesitan jugar. A ver cómo está Marcelo (Djaló), El Hacen también jugó medio tiempo... Intentaremos poner el once más competitivo".

Por último, el técnico rojiblanco aseguró que entrenó los penaltis, aunque espera no llegar a ellos. "Matizas los penaltis durante la semana cuando no hay un contexto emocional importante de meter el penalti o de fallarlo, pero lo probaremos, aunque esperamos no tener que llegar a eso".

Los jugadores del Polvorín tendrán su oportunidad

Nafti reveló que convocará a varios jugadores del Polvorín y que tendrán minutos ante el Girona en la Copa. Estos serán los casos de Luis, Antón Escobar y Quindimil.

"En relación a los chavales del filial irá convocado Fran (Vieites), Luis, el juvenil, que también vendrá y tendrá minutos seguramente, como Antón (Escobar) y Quindimil. Sin Morais y Martín Morais o Martín no viajarán a Montilivi".

"Creo que Morais se va a quedar aquí, Martín también. Gestionaremos sus minutos en función de los chicos que participaron ante el Spórting", dijo Nafti.

Juanpe y Luis Ruiz podrían volver en el duelo de Sabadell

El partido frente al Spórting en el Ángel Carro dejó dos nuevos jugadores tocados en el Lugo. Luis Ruiz y Juanpe se unen a la lista de futbolistas con problemas físicos en el equipo, aunque el lateral zurdo y el centrocampista andaluz podrían llegar al próximo compromiso ante el Sabadell en la Liga el próximo lunes (21.30 horas).