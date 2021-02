Roope Ahonen: "Que nadie dude de que lo voy a dar todo por el Leche Río Breogán"

Era la referencia en el juego exterior del Leche Río Breogán la temporada pasada. Al equipo lucense llegó desde el Oviedo, donde había conseguido ser el mejor triplista de la LEB Oro en la campaña 2018-19. En el momento de su lesión, el escolta finlandés llevaba un promedio de 2,2 triples por encuentro con un porcentaje de aciertos del 46,1 por ciento, uno de los mejores de la competición. Ahora, después de un período tan largo de recuperación, el jugador aspira a ayudar al Leche Río Breogán a conseguir su objetivo. Nadie duda de que con Roope Ahonen en buenas condiciones, el conjunto lucense potenciará sus posibilidades.

Tras algo más de un año alejado de las canchas, ¿cómo se encuentra en estos momentos de su lesión?

La verdad es que estoy bien. Sobre todo me siento muy feliz de estar trabajando con el equipo y volver a jugar. Ha sido un camino muy largo y me sienta genial estar de regreso.

Hasta ahora ha disputado un par de minutos ante el Melilla, algo más de cinco frente al Ourense y en el amistoso ante este mismo equipo el pasado sábado ya estuvo en cancha algo más de veinte minutos. ¿Considera que su progresión en el plano físico está siendo la adecuada?

Sí, sí. No tengo dudas, me encontré muy bien y recuperando sensaciones poco a poco.

La gran incógnita es saber cuándo realmente espera poder estar en condiciones de ayudar realmente al equipo. Es decir ¿cuándo considera que podrá estar a un buen tono físico y con el ritmo adecuado?

La realidad es que voy a necesitar algún tiempo más para poder recuperar un ritmo óptimo. Lo importante es que siento que voy mejorando cada semana. Me encuentro en una buena forma física y sé que cuanto más entrene y juegue más rápido volveré a estar al cien por ciento.

¿Es consciente de que se le considera un pieza fundamental para que el Leche Río Breogán pueda alcanzar su objetivo en esta temporada?

Estoy muy feliz de tener la oportunidad de poder ayudar al equipo desde ahora y espero que más tarde aún pueda ayudar más. De todas formas, considero que en este equipo todos somos importantes para lograr el objetivo. Pero si de mi depende, que nadie dude de que lo daré todo por este equipo.

El lado positivo de una lesión así es que todo esto me ha hecho una persona más fuerte tanto mental como físicamente

Ha tardado 376 días en volver a jugar un partido después de la lesión. Un período muy largo que siempre es difícil de atravesar y habitualmente con muchos altibajos. En su caso, además, tuvo que volver a ser intervenido, de la otra pierna, cuando ya estaba en la fase final de su recuperación. ¿Ha sido este el momento más complicado de su convalecencia?

Sobre todo he sido positivo y he tratado siempre de mantener una buena mentalidad pero, obviamente, a veces se ha hecho muy duro estar alejado del baloncesto durante tanto tiempo. Es verdad que la segunda cirugía fue un momento un poco más complicado porque realmente fue un revés. Quiero agradecer a mi pareja toda la ayuda y el apoyo que me prestó durante estos meses. Ella me ha facilitado mucho las cosas con su apoyo constante. El lado positivo es que todo esto me ha hecho una persona más fuerte tanto mental como físicamente.

¿Confiaba en que con una lesión grave como la suya los técnicos y dirigentes del Breogán le hayan mostrado toda su confianza ofreciéndole la renovación de su contrato?

Los técnicos han sido absolutamente geniales conmigo durante todo este proceso. Es cierto que han mostrado una gran confianza en mí y han sido tremendamente pacientes durante mi recuperación, es algo que no puedo agradecerlo suficientemente. Y esto mismo lo digo para el club, para los fisioterapeutaas, los preparadores físicos y a los entrenadores por toda la ayuda que me han prestado.

Desde el momento en el que se produjo su lesión ha realizado toda la recuperación, incluido el período estival, en Lugo. ¿Se encuentra cómodo en esta ciudad y en el club?

No puedo negar que estoy muy contento aquí en lo que es mi segundo año en el Breogán y, por lo tanto, en Lugo. Lo que más echo de menos, y mis compañeros igual porque lo comentamos, es a nuestros aficionados en las gradas y la atmósfera, el ambiente que crean en cada partido. Además, como he dicho, desde el club han sido muy atentos conmigo desde que llegué y, sobre todo, durante mi lesión. Esto me ha hecho sentirme todavía más cómodo y más integrado tanto en el club como en la ciudad.

El objetivo del Leche Río Breogán es el ascenso de categoría. Siempre es una meta muy complicada pero este año todavía más, ya que solo un equipo logrará el salto de categoría. ¿Ve opciones reales de que el Breogán pueda estar en la Liga Endesa la próxima temporada?

¡Por supuesto! Claro que las tenemos. Todos en el equipo estamos trabajando todos los días para lograr este objetivo. En el vestuario todos estamos convencidos, y más a medida que van pasando las jornadas, de que tenemos todo lo necesario para lograr lo que todos, desde el club a los aficionados pasando lógicamente por la plantilla, deseamos. Hay que seguir trabajando muy duro y mejorar en las pequeñas cosas que aún nos puede hacer mejores.

"Mis compañeros están jugando un baloncesto increíble"

Hace ya jornadas que el Leche Río Breogán aseguró matemáticamente su clasificación para jugar en la segunda fase en el grupo de ascenso. Lo hará, además en una situación envidiable por el hecho de que se arrastran los resultados conseguidos ante los equipos que estén en el mismo grupo. Así, los lucenses, si derrotan al Palencia el próximo domingo, iniciarán la segunda fase con siete triunfos y solo una derrota. Además, como campeones de la Copa Princesa tienen asegurado afrontar los play off desde la segunda plaza siempre y cuando no caiga al quinto puesto, algo muy improbable salvo hecatombe. Roope Ahonen considera que todo esto no hace más que ratificar a su equipo como uno de los grandes favoritos al ascenso.



¿Qué balance hace de lo realizado por su equipo en lo que va de temporada?

Mis compañeros han jugado un baloncesto increíble como se puede comprobar en la clasificación donde estamos de primeros y con solo tres derrotas. Tenemos un gran grupo de jugadores que trabaja realmente duro todos los días. Siento que hay una gran química de equipo y esto es algo que lo considero fundamental para que hasta ahora hayamos tenido éxito. Lo cierto es que me siento muy orgulloso de todo el equipo y, además, les tengo que estar muy agradecidos por cómo todos me han apoyado durante mi largo tiempo de recuperación.



De todas formas, hubo momentos en los que el Breogán mostró algunos problemas. Por ejemplo, hay momentos en los que se acusa un mayor acierto en el lanzamiento exterior, se nota la ausencia de un especialista. ¿Qué cree que tiene que mejorar su equipo de cara al momento determinante de la temporada?

Siempre se puede mejorar. Todos los equipos son mejorables. Por esto es muy importante tener la mentalidad y la ambición para mejorar cada día, para trabajar muy duro en cada entrenamiento porque esto es lo que permite afilar en los pequeños detalles. Porque estos detalles son los que van a ser importantes al final, cuando llegue el momento determinante de la temporada.