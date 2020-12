El regreso de Roope Ahonen se acerca y el jugador podría volver en enero

La presencia de la doctora Luisa Ibáñez y del médico del club en la rueda de prensa que sirvió para anunciar la incorporación a los servicios médicos del club de la primera, sirvió también para que ambos explicasen la evolución de Roope Ahonen y las previsiones con respecto a su vuelta a las canchas.

Los dos galenos se mostraron muy prudentes en sus apreciaciones. Así, Luisa Ibáñez explicó que la recuperación del jugador se vio afectada en su momento "por este año tan particular porque durante el estado de alarma no se pudo trabajar con la misma intensidad", sin embargo, considera que ahora su evolución es positiva aunque matizó que "la medicina no son matemáticas y no hay plazos fijos. Estamos trabajando para minimizarlos en lo posible".

Luis Coira amplió la exposición de su colega de profesión para señalar que, por ahora, "se van cumpliendo las expectativas que teníamos marcadas. En estos días se le realizará un nuevo test parea calibrar su evolución pero, si todo va normal, contamos con que a lo largo del mes de enero pueda ir metiéndose en el trabajo del equipo, aunque como indicó Luisa, esto no son matemáticas pero insisto va progresando de forma adecuada y confío que esos sean los plazos".

Tito Díaz descarta que se realice alguna incorporación a la plantilla

Por su parte el director general del club, Tito Díaz también se refirió a la situación del escolta finlandés al margen de la situación médica. "Lo que puedo decir es que veo que el jugador está trabajando muy bien, ya lo hizo durante todo el verano. La verdad es la cara le ha cambiado últimamente, le veo muy ilusionado y está haciendo un buen trabajo porque está deseando volver a jugar".

Tanto los médicos como el directivo breoganista coincidieron en evitar un retorno prematuro del jugador, así Díaz comentó que la competición "es muy larga y lo importante se va a jugar en los play off y conviene no acelerar. Ya dije en su momento que Ahonen es un jugador por el que merece la pena esperar. Ahora somos optimistas y estamos convencidos de que pronto estará trabajando con el equipo".

Durante un tiempo se especuló con la posibilidad de que el Leche Río Breogán realizara alguna incorporación a la plantilla. Un extremo que este lunes fue prácticamente descartado por el director general del club. "El equipo está muy bien y haciendo un buen trabajo. No estamos teniendo lesiones y todo está funcionando. Epi está repartiendo minutos y no podemos olvidar que en nuestra plantilla hay jugadores jóvenes, pero con nivel y que nos están ayudando mucho". Además, el dirigente recordó que el Breogán "tiene un plan de viabilidad que tenemos que cumplir a rajatabla porque queremos seguir siendo un club serio y viable y la situación económica general no es buena. Lo he hablado con Epi, preferimos el equipo a fichar jugadores. Si hubiera lesiones reaccionaríamos, eso está claro".