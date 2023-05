Rocío Díaz Cortón: "Antes de andar ya montaba a caballo"

Con dos años Rocío Díaz Cachón ya se subía a un caballo y con diez empezó a competir. Ahora, con 21, ya es campeona de España de raid de jóvenes jinetes. Un mérito que comparte con su yegua, Úrsula D'Abalume. Esta alumna de Enfermería, natural de la parroquia polense de Lea, aspira ahora a hacer méritos para el Mundial, que se disputa en Francia en septiembre.

Es ya toda una campeona de España de Raid de Jóvenes Jinetes. ¿De quién es el mérito: suyo o de la yegua, Úrsula D'Abalume?

De las dos. La yegua es la que hace los kilómetros y, por otra parte, si no fuese yo encima de ella, el animal no los haría.

¿Este es un trabajo en equipo?

Es muy importante que te entiendas con el caballo y también tienes, como amazona, más feeling con unos determinados animales que con otros. Yo y Úrsula nos entendemos bien, aunque tiene mucho carácter. Si la llevas por las buenas, bien. En el fondo, y y ella somos parecidas y por eso nos entendemos bien.

Resulta curioso el nombre de la yegua, ¿cómo se le ocurrió?

Úrsula era la mala de la película de dibujos animados Ariel y esta yegua también tenía mal genio, de ahí viene el nombre. Y D'Abalume es como se llama nuestra finca y ganadería.

¿Cuántos kilómetros a lomo de un caballo hay que hacer para conseguir llegar al nivel al que llegó?

Ni idea, eso es incalculable. En época de entrenamiento, hago 1.000 kilómetros en dos meses.

Algo importante en una carrera es controlar las pulsaciones del caballo. ¿Cómo lo hace?

Se le pone una banda en la cincha. Cuando supera las 64 por minuto, se moja el caballo en agua fría para que bajen.

¿Es cierto que alguna vez llegó a llevar la yegua a entrenar a la playa para poder adaptarse a todos los terrenos?

Sí, fuimos a Barreiros. Es que es importante entrenar también en terrenos arenosos. Sería conveniente que la Diputación pusiese una pista de galope en los terrenos que tiene en Castro de Ribeiras de Lea.

¿Y cómo reaccionó la yegua en la playa, frente al mar?

Le tenía miedo al agua. La primera vez suelen marearse porque fijan la mirada en las olas.

Aparte de su carrera deportiva, ¿qué le aporta su contacto diario con los caballos?

Montar me ayuda a desconectar. Me relaja. Puedo decir que me entiendo mejor con los caballos que con las personas.

¿A quién le resultan más duros los entrenamientos: a la amazona o a la yegua?

A ella porque es quien hace los kilómetros. Yo voy encima.

Le dará algún premio...

Sí, cuando llega recibe una buena ducha, alfalfa, suplemento alimenticio y un rato en el prado.

¿Irá al Campeonato del Mundo?

A ver si me seleccionan... Sería importante encontrar también un patrocinador porque competir es muy caro.

Su madre también es amazona. ¿De casta le viene al galgo?

Crecí con ellos y ya montaba antes que andaba, así que algo debió de influir.

Está estudiando Enfermería, ¿tiene algo que ver esta profesión con la hípica?

Estudié Enfermería. Me gustaría Veterinaria pero creo que no sería capaz de hacer un corte o dar un pinchazo a un animal. ¡Me daría más pena que a una persona!