81-82. Un final de Liga deslucido para el Breogán

Hubo celebración en el último partido de la temporada en el Pazo dos Deportes, pero la fiesta no fue para los locales, que encajaron su séptima derrota consecutiva, sino para un Baxi Manresa que gracias a su apurado triunfo asegura su permanencia en la Liga Endesa.

Una vez más el equipo lucense pagó su mal final de partido. Salvo en los primeros minutos del segundo cuarto, en el que el Manresa llegó a distanciarse en diez puntos (19-29), el Río Breogán llevó siempre, aunque con cortas diferencias, la iniciativa en el marcador justo hasta la última acción del partido. Los hombres de Vlejko Mrsic entraron en los últimos 23 segundos con ventaja (81-78), cinco segundos más tarde Brancou Badio redujo la ventaja (81-80) y a falta de 16 segundos Stefan Momirov falló dos tiros libres. La última posesión fue, por lo tanto, para los catalanes. Badio falló su lanzamiento pero el rebote fue para Devin Robinson, que anotó y además recibió falta personal. Con solo dos segundos para el final, el estadounidense tiró a fallar el adicional, con lo que no dejó margen de respuesta a los locales y certificó el triunfo y la permanencia de su equipo.

Río Breogán - Manresa. XESÚS PONTE

En esos 16 últimos segundos el Breogán pagó dos de sus graves deficiencias en el partido de este domingo Por un lado los errores en los tiros libres, los celestes desperdiciaron 10 lanzamientos y firmaron un impropio porcentaje desde la línea de personal del 41,2% (7/17). La otra estuvo en el rebote defensivo. Robinson, en el último tiro, va con todo y se hace con un rechace decisivo pero antes la defensa breoganista ya había cedido otras quince segundas opciones a su rival. Demasiadas.

El partido no fue bueno. Por un lado el Manresa se jugaba la temporada. Por esa presión o porque los hombres de Pedro Martínez tampoco están para tirar cohetes, lo cierto es que no se mostraron mejores que el equipo lucense. Y eso que el Breogán de las últimas jornadas poco tiene que ver con el que transitó con éxito por la Liga Endesa durante gran parte de la misma. Bien porque las lesiones limitaron su potencial, bien porque también a causa de esto —el equipo lleva tiempo entrenándose con ocho o nueve jugadores— el desgaste físico fue mayor y el Breogán ha vivido sus mejores momentos gracias en gran medida a su esfuerzo.

El trabajo defensivo y la intensidad fueron sus mejores argumentos. Sinea por una cosa o por otra lo cierto es que el equipo lucense ya no tiene chispa, ni regularidad, su intensidad en el juego solo aparece por momentos y estos son cada vez más esporádicos. Y ya sin hablar de acierto, el ataque es ahora espeso, la circulación de balón se hace desesperadamente lenta en muchas ocasiones porque no hay ideas, porque no se encuentras posiciones. En definitiva, da la sensación de que la temporada se ha hecho demasiado larga para el equipo y de forma especial para algunos jugadores, muy lejos de la aportación que cabe esperar.

Río Breogán - Manresa. XESÚS PONTE

Pero el Breogán ha logrado su objetivo, además con solvencia. Ni siquiera acabar con siete derrotas, con una imagen un tanto deteriorada como equipo no desmerece lo logrado pero tampoco hay duda de que lo desluce.

Los jugadores breoganistas buscaron la manera de despedirse de la mejor manera posible. Lo intentaron pero, como está dicho, no están ahora para grandes cosas.

La defensa de Sergi Quintela sobre Harding y los errores de los visitantes hicieron que el primer cuarto fuera igualado. Los catalanes dieron el primer aviso al inicio de los segundos diez minutos distanciándose en diez puntos (19-29) en el minuto 22. El Breogán reaccionó de inmediato. Buenos minutos en defensa, robos y puntos en transición hasta alcanzar un parcial de 21-2 que daba la vuelta al marcador (40-31) en el minuto 28.

Río Breogán - Manresa. XESÚS PONTE

Durante gran parte de la segunda mitad, Mrsic decidió jugar con cuatro pequeños, posiblemente buscando una mayor amenaza ofensiva y también para acoplar en defensa sobre Robinson. Pero esto tuvo la contrapartida de debilitar el rebote defensivo de lo que sacó mucho partido Martinas Geben. Con más errores que aciertos en los dos bandos, las diferencias, siempre cortas, se movieron siempre a favor del conjunto local hasta llegar al último minuto, más bien a los últimos segundos, donde el mayor acierto de los de Pedro Martínez decidió.

Un jugador se lamenta tras la derrota ante el Manresa. XESÚS PONTE

Ficha técnica

81 - Río Breogán (19+23+19+20): Momirov (13), Holatz (11), Happ (13), Tanaskovic (4), Sergi Quintela (9) –cinco inicial– Bamforth (2), Lukovic (6), Sergi García (3), Nenadic (11), Brajkovic (-), Arteaga (2) y Erik Quintela (-).



82 - Baxi Manresa (22+14+23+23): Robinson (7), Harding (12), Jou (5), Geben (16), Dani Pérez (7) –cinco inicial– Olumuyiwa (2), Badio (3), Vaulet (6), Dani García (10) y Steinbergs (2).



Árbitros: Benjamín Jiménez, Rafael Serrano y Alberto Sánchez Sixto.



Incidencias: Partido de la jornada 33 de la Liga Endesa disputado en el Pazo dos Deportes de Lugo ante 4.821 espectadores. Los jugadores del Baxi Manresa salieron e la pista con camisetas de ánimo a Adam Waczynski, lesionado de gravedad.