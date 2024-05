Trashorras: "Tenemos que ser respetuosos con los equipos que se juegan mucho"

Roberto Trashorras, técnico del CD Lugo, indicó, antes de su último partido de la temporada, este sábado (19.00 horas) ante el Sabadell en el Anxo Carro, que el equipo buscará su mejor versión competitiva por "empatía" y respeto hacia los otros equipos que se están jugando el descenso. El entrenador de Rábade eludió hablar sobre su posible continuidad en el equipo y declaró que esperará a la finalización de la campaña para hacerlo.

"Es un partido especial porque acabas la temporada. Para nosotros es un duelo muy importante. Independientemente de temas clasificatorios, porque si somos capaces de ganar y el Arenteiro no lo hace podemos subir un puesto en la tabla, queremos acabar bien en casa, hacer un buen partido delante de nuestra gente y así se lo trasladé a los chicos. siempre que nos ponemos la camiseta y el escudo del CD Lugo tenemos la obligación de dar siempre el máximo", consideró el preparador lucense.

"Una de las cosas que más valoro en los grupos es la empatía y por eso les dije que qué pensaríamos nosotros si estuviéramos en el caso del Fuenlabrada, Sestao o Real Unión nos gustaría que el Lugo saliera con toda la intensidad que se requiere, con las ganas y profesionalidad que requiere ganar los tres puntos. Los chicos lo entendieron así, no tengo dudas. Tenemos que ser respetuosos con los que se están jugando mucho. Que no quepa la menor duda de que el Lugo va a salir a dar le máximo", añadió sobre el encuentro ante el cuadro arlequinado.

Trashorras analizó el juego de Óscar Cano, preparador del Sabadell. "Todos conocemos a Óscar (Cano). Todos conocemos la capacidad que tiene de hacer que sus equipos puedan jugar muy bien, combinar muy bien e intentar arriesgar en salida de balón... Es un equipo que presiona alto y también varía mucho las situaciones estructurales durante el juego, es capar de ponerse tres, de cinco, jugar con extremos, con dos puntas... Tiene mucha variedad en la estructura de ataque y defensa y es un equipo que intenta jugar el balón. Sabemos el partido que va a ser. Tenemos que hacer el encuentro que nos interesa, hacer muy buena presión, ser un equipo muy intenso y que recupere muy rápido y tener el balón. Es un equipo al que si eres capaz de meterlo en bloque bajo o bloque medio sufre más y tenemos que intentar hacer eso".

"No sé que es lo que les ha dicho Óscar Cano a sus jugadores o la idea que tiene. El otro día en casa el Cornellá podíamos pensar que quería hacer un partido largo y esperar un poco más y nos vino a apretar desde el primer minuto al hombre. manejamos todas las posibilidades: un Sabadell muy agresivo en la presión y que venga arriba para dificultar la salida. Tenemos también la posibilidad de que sea un partido más largo, de ritmo más bajo para que nosotros tengamos que exponernos más y que nos puedan pillar en alguna situación. Trabajamos toda la semana en varias situaciones", observó.

Bajas de Gorka y Andrés Castrín

Sobre las ausencias para el duelo de este sábado, Trashorras informó de que: "Tenemos la baja de Gorka por sanción y de Andrés Castrín, porque su proceso vírico se alargó más de lo que pensábamos y tuvo que tomar antibiótico. Estuvo muy débil toda la semana y no queremos arriesgar a que haya una lesión peor o un problema muscular por esa situación".

El entrenador habló sobre la afición rojiblanca. "Entiendo totalmente el descontento y el enfado porque las cosas no estaban donde nosotros queríamos. No estábamos cumpliendo esas expectativas y tenemos que darles las gracias por el apoyo que siempre han tenido. Muchas veces las cosas no salen como uno piensa, no por ganas o trabajo, sino porque los años no salen como uno quiere. Es el momento de resetear, darnos cuenta de las cosas que se han podido hacer mal, mejorarlas de cara al año que viene y agradecer que siempre hayan estado ahí porque ha sido un año de descontento por parte de todos".

Por último, eludió hablar sobre su futuro en el Lugo. "No voy a contestar a esa pregunta (si tiene predisposición de seguir en el club) porque creo que no es lo importante ahora mismo, sino que lo importante es el duelo ante el Sabadell. A partir del este sábado ya veremos lo que es mejor para ambas partes y nada más".