Roberto se retira: "Me habían ofrecido continuar, pero era momento de parar"

Roberto Fernández, portero del CD Lugo, ha anunciado este viernes que se retira a pesar de que contaba con una oferta del conjunto gallego para "continuar" en el césped, porque entiende es "el momento de parar".

El guardameta, que disputará este sábado ante el Almería su último partido como profesional, seguirá vinculado al club, tal y como explicó el presidente rojiblanco, Tino Saqués, que lo arropó en su comparecencia, en la que también estuvieron sus compañeros de equipo para apoyarle en un día "especial y difícil", que pensaba que "nunca llegaría".

"Estoy muy feliz y orgulloso, he decidido colgar los guantes para dejar paso a los chicos jóvenes, al futuro y qué mejor que hacerlo, como lucense que soy, en el CD Lugo. Siempre soñé con poder cumplir este sueño y hoy lo estoy haciendo", comentó.

"Soñaba un día con salir en los cromos, en jugar en la mejor liga del mundo, pero sobre todo en ser una persona respetada, un deportista ejemplar. En todos los equipos he tenido más o menos acierto, pero me he dejado hasta la última gota", añadió.

Dio las gracias a todos los equipos en los que ha estado, a los entrenadores y compañeros que tuvo, a su familia.

"Empecé a ser portero con 14 años en el equipo de mi pueblo (Chantada), y después de defender 25 años las porterías de mis equipos, la semana pasada pude cumplir 400 partidos, 17 temporadas", indicó.

Reveló que le "habían ofrecido continuar una temporada más" en la plantilla rojiblanca, pero precisó que "tenía la decisión tomada" de retirarse este curso.

"Creo que era el mejor momento de parar y dejar paso a otra gente", opinó Roberto, que ha disputado 119 encuentros de Primera División, categoría en la que jugó con Osasuna y Granada; 259 en Segunda con el Sporting de Gijón, el Granada y el Lugo; 18 en Copa del Rey y 4 de promoción de ascenso a la máxima categoría con la camiseta del conjunto andaluz.

El presidente del Lugo indicó que para el club es "un orgullo" que alguien como Roberto, "con su trayectoria y tan querido" en los clubes en los que ha estado "haya cumplido 400 partidos" en el fútbol profesional con la camiseta rojiblanca.

"Anunciamos el adiós de un profesional modélico en el terreno de juego, pero a la vez nos reconforta el hecho de que va a seguir formando parte de nuestra estructura", dijo el dirigente.

Apuntó también que Roberto "va a ser un pilar fundamental" en el que el club pretende apoyarse para "seguir creciendo".

También le dio las gracias por "darlo todo desde el primer día", por transmitirles su ?ilusión? y por convencerles de que "las metas se alcanzan con tesón y que al éxito solo se llega desde la humildad".

Roberto, que se emocionó en su comparecencia, dijo que el Lugo es un "club familiar" y aseguró que desde la humildad seguirán "creando el camino para seguir creciendo juntos".